Ambev sai às ruas de todo o Brasil em prol do consumo inteligente de bebidas alcoólicas

Dia de Responsa chega a sua sétima edição e acontece em 25 países

Ambev reforça no Brasil sua contribuição com metas públicas globais para reduzir uso nocivo do álcool

São Paulo, setembro de 2016 – A Ambev promove nesta sexta-feira, 16/09, o Dia de Responsa, data criada pela companhia no Brasil para promover o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. A iniciativa, que chega a sua sétima edição, também foi adotada pela Anheuser-Busch InBev (ABI), grupo do qual a Ambev faz parte, e é comemorada em outros 24 países onde a empresa atua. Só aqui no Brasil, a cervejaria vai mobilizar mais de 32 mil funcionários nas atividades que promove para celebrar a data. Considerando todas as operações da ABI, mais de 155 mil pessoas estarão envolvidas em ações para disseminar mensagens sobre a importância de não vender, servir ou estimular o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, não consumir em excesso ou associado à direção.

No Dia de Responsa, os funcionários da companhia, incluindo o presidente da empresa e a diretoria, saem às ruas para visitar bares, restaurantes, supermercados e distribuir materiais informativos à população sobre a importância do consumo moderado e os riscos do uso indevido de bebidas alcoólicas. “O nosso grande desafio é fortalecer no país a cultura da moderação. Na Ambev, temos um mantra que sempre repetimos e que vale reforçar novamente: não nos interessa o lucro proveniente do consumo indevido de nossos produtos”, afirma Bernardo Paiva, presidente da empresa. Além dos próprios colaboradores, uma ampla rede de parceiros da Ambev também é acionada no Dia de Responsa. Participam dessa mobilização nacional artistas, atletas, personalidades da web, ONGs e associações.

Os artistas e celebridades parceiras da companhia, como Sabrina Sato e Wesley Safadão, usarão seus perfis nas redes sociais para postar fotos, vídeos e mensagens de conscientização. Já os clubes de futebol apoiados pela Ambev entrarão em campo na semana do Dia de Responsa carregando faixas alusivas ao consumo inteligente de bebidas alcoólicas. Os clubes também usarão seus perfis nas redes sociais para postar mensagens. Uma rede de cinco ONGs também promoverá atividades educativas com jovens das comunidades onde atuam; e o rapper Lê Maestro, coordenador de Arte e Cultura no instituto Gerando Falcões, organização não governamental que promove projetos sociais com adolescentes da periferia, lançará a música “Jovens de Responsa” para alertar sobre os perigos do consumo de álcool em excesso, por menores de idade e associado à direção.

METAS GLOBAIS

Com o Dia de Responsa, a Ambev reforça sua contribuição com as metas públicas globais assumidas pela Anheuser-Busch InBev para promover o consumo inteligente em todo o mundo. Entre os compromissos divulgados estão o aumento da participação de produtos não alcoólicos ou com baixo teor de álcool no volume total de vendas para 20% até 2025; o investimento de, no mínimo, US$ 1 bilhão em campanhas e programas de conscientização dos consumidores nos próximos nove anos; a garantia de que, até 2020, todas as embalagens de cerveja trarão mensagens e orientações sobre o consumo inteligente; e a redução de até 10% do consumo nocivo de bebidas alcoólicas em seis cidades no mundo até 2020.

Aqui no Brasil, essa cidade será Brasília, onde recentemente, em parceria com o Governo do Distrito Federal, a Ambev lançou o programa Brasília Vida Segura. Além reduzir o número de óbitos e feridos em decorrência de acidentes de trânsito, o programa também tem como objetivo promover ações que visem à melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. Esse é apenas um dos exemplos de projetos desenvolvidos pela a Ambev para evitar o uso indevido do álcool. Desde 2003 a companhia promove uma série de ações reunidas no Programa Ambev de Consumo Responsável.

PROGRAMA AMBEV DE CONSUMO RESPONSÁVEL

Desde o lançamento do Programa Ambev de Consumo Responsável, em 2013, a Ambev já desenvolveu uma série de iniciativas para evitar que menores de 18 anos consumam bebidas alcoólicas, que as pessoas bebam e dirijam ou que consumam em excesso. A companhia está alinhada com a Organização Mundial de Saúde, que definiu essas três prioridades para nortear as ações de combate ao uso indevido de bebidas.

Um importante exemplo da eficiência do esforço conjunto pela prevenção do consumo por menores de 18 anos é o Cidade Responsável , projeto pioneiro da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), da qual a Ambev faz parte. Em prática há dois anos em São Bernardo do Campo (SP), o programa tem como base seis pilares: educação, saúde, comunidade, compra e consumo, parcerias e comunicação. Com o apoio da prefeitura, secretarias municipais, redes de ensino, hospitais, e dos sindicatos regionais de bares, restaurantes, supermercados, hotéis e lojas de conveniências, o projeto é um verdadeiro trabalho em rede em prol do consumo inteligente em todo o município.

Outra importante ação em rede é o Na Responsa! . Por meio da cultura, do esporte e do lazer, o projeto forma uma juventude mais saudável e consciente. O programa da Ambev atua em parceria com ONGs no Brasil para conscientizar famílias e jovens menores de 18 anos em comunidades de baixa renda. Desde 2010, o Na Responsa! já impactou mais de 22 mil jovens, capacitou 7 mil líderes comunitários e educadores, e reuniu mais de 158 mil pessoas em eventos e programas de conscientização. Todas as ONGs desenvolvem atividades com os jovens de suas comunidades, além de mobilizar comerciantes locais. Os projetos são acompanhados de perto pela Ambev, que ajuda no desenvolvimento, dando suporte e organizando workshops para que as instituições compartilhem experiências e melhores práticas.

Para citar mais um exemplo, a Ambev também promove o Bar de Responsa , uma ampla plataforma de treinamento sobre consumo inteligente para profissionais que servem e vendem bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e eventos. O objetivo é que essas pessoas transformem a venda responsável de bebidas em um compromisso pessoal e que repliquem esse conhecimento, tornando-se embaixadoras dessa causa. O material didático foi criado e adaptado pela Ambev, com colaboração de professores do Centro Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, mais 350 mil pessoas em todo o país já passaram pelo treinamento.





