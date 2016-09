PROGRAMA INTERNACIONAL É APRESENTADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

Representantes de escolas municipais de Bragança Paulista estiveram nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, na oficina de elaboração de projetos para participação no Programa Escola em Movimento. Nesta quinta-feira, dia 15, será a vez das escolas estaduais serem apresentadas ao Programa que acontece na Argentina, Brasil e Chile, como parte de uma ação corporativa do Grupo Arcor.

Após as oficinas de hoje e amanhã, as escolas públicas interessadas em participar da edição de 2017-2018 do Programa Escola em Movimento poderão enviar seus projetos para apreciação de um comitê de especialistas. As escolas escolhidas receberão apoio técnico e financeiro durante 18 meses, do Instituto Arcor Brasil.

Como explicou a coordenadora de programas socioeducativos do Instituto Arcor, Milena Porrelli Drigo Azal, o Programa Escola em Movimento tem o objetivo de apoiar projetos de escolas públicas fundamentais que estimulem a vida ativa através do movimento. A vida ativa, acrescentou Milena, é um dos compromissos assumidos na política de sustentabilidade do Grupo Arcor.

No Brasil já foi realizada uma edição do Programa, com 13 escolas públicas da região de Piracicaba (SP). Outra edição, com apoio a projetos de 16 escolas públicas de três municípios de Pernambuco, está sendo encerrada em 2016. E neste ano começou outra edição, abrangendo dez escolas públicas de Contagem (MG). A edição em Bragança Paulista será a quarta no Brasil.

Na oficina de elaboração de projetos, voltada para as escolas municipais de Bragança Paulista, a importância de instauração da cultura da vida ativa desde a infância foi ressaltada pelo professor José Angelo Barela, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Cruzeiro do Sul.

O especialista alertou que a vida moderna tem levado a uma “drástica limitação” da necessidade de movimentos, o que a seu ver repercute negativamente no desenvolvimento motor das crianças e adolescentes. Ele destacou ser na infância que a cultura da vida ativa é estimulada e, nesse sentido, entende ser estratégico o papel das escolas. “Mesmo com espaço e recursos reduzidos, as escolas podem promover atividades, de forma ordenada e com sentido, que contribuam para induzir à educação corporal das crianças, o que elas vão levar para a vida toda”, acrescentou. Na parte da tarde, os representantes das mais de 30 escolas públicas municipais presentes participaram da oficina de elaboração de projetos propriamente dita. Os projetos, formulados pelas próprias escolas, devem ser baseados na sua realidade e prever o envolvimento de toda a comunidade em sua execução.

A secretária municipal de Educação de Bragança Paulista, Huguete Teodoro da Silva, reiterou a relevância das escolas estarem abertas para o incentivo à atividade física como parte de uma vida ativa. “É muito importante porque diz respeito ao desenvolvimento integral da criança”, afirmou.

Professor de educação física na Escola Municipal “Augusto Vasconcellos”, Renato Pereira acentuou que o estímulo à atividade física nas escolas é essencial. “Ter uma quadra ou outro equipamento público não significa muito, se não houver uma ação planejada para fomentar nas crianças o gosto pela atividade física”, lembrou.

Também professora de educação física, na Escola Municipal “Padre Donato Vaglio”, Marcela Aparecida de Oliveira frisou, por sua vez, que “o foco do programa, no estímulo, ao movimento, é muito positivo para as escolas participantes, pois isto significa a ampliação das oportunidades para as crianças”.

Professora na Escola Municipal “Professor Orlando Pinto de Oliveira”, Valquíria de Lima Centofanti evidenciou o olhar do Programa Escola em Movimento para a participação de toda a comunidade escolar na execução dos projetos. “Juntos, a escola e a família podem fazer muito para que as crianças adquiram uma cultura de atividade física”, disse a educadora.

As oficinas de elaboração de projetos, para escolas públicas municipais e estaduais de Bragança Paulista, estão acontecendo no Hotel Vila Santo Agostinho.

Fonte: Instituto Arcor Brasil