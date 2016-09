PRO MAGNO recebe Ricardo Young

Café com os candidatos promove debates sobre os setores de turismo e eventos



Nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, o candidato Ricardo Young (Rede) participará do “Café com os Candidatos”, no Centro de Eventos PRO MAGNO, zona norte da capital.

Young falará sobre seus projetos e soluções com foco em infraestrutura, promoção do turismo e eventos – setor que realiza mais de cem mil eventos por ano e recepciona cerca de 12,5 milhões de visitantes na cidade.

A série de encontros, sempre com o tema ‘Turismo e Eventos – Presente e futuro de São Paulo’, é direcionada aos profissionais ligados ao trade, bem como representantes de entidades dos setores.

O Café com os Candidatos é promovido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) em parceria com o SKÅL Internacional São Paulo e a Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

Sobre o PRO MAGNO – Inaugurado em 2014, o Centro de Eventos PRO MAGNO atingiu rapidamente o status de referência em São Paulo para a realização de convenções, congressos, formaturas, feiras, shows e espetáculos. Fruto do empreendedorismo e conhecimento técnico de um grupo de empresários acostumados a participar e expor em feiras e congressos nacionais e internacionais, o PRO MAGNO segue fielmente os rígidos padrões e conceitos dos mais importantes pavilhões do mundo. Estrategicamente localizado na zona norte, o espaço fica ao lado da Marginal Tietê, próximo ao Terminal Rodoviário Barra Funda e entre os dois aeroportos da cidade. São 36 mil metros de área construída. O Centro de Eventos é ultramoderno, sustentável, climatizado, dispõe de alta tecnologia, iluminação de LED, escadas rolantes, elevadores panorâmicos, praça de alimentação para mais de 900 pessoas e mil vagas de estacionamento.

Serviço:

Data: 15 de setembro

Horário: Das 9h às 10h.

Local: Centro de Eventos PRO MAGNO.

Acesso pedestres – Av. Professora Ida Kolb, 513 – Casa Verde

Acesso veículos – Rua Samaritá, 230.



Fonte: Editora Brasil Notícias