Cantor Daniel participa do “Tatá com Tudo”, da Nativa FM, nesta sexta-feira

A locutora Tatá apresenta o “Tatá com Tudo” na Nativa FM

São Paulo, 14 de setembro de 2016 – A edição desta sexta-feira, dia 16, do programa Tatá com Tudo vai receber o cantor Daniel. Ele participará da atração da Nativa FM comandada pela locutora Tatá das 11h ao meio-dia. Os ouvintes podem participar enviando perguntas para o convidado pelo WhatsApp (91) 98441-6545. A entrevista também será transmitida ao vivo na página do programa no Facebook: https://www.facebook.com/tatacomtudonativa

Na próxima terça-feira, dia 20 de setembro, é a vez da dupla Fernando & Sorocaba participar do programa.

O Tatá com Tudo vai ao ar de segunda a sexta, das 11h às 12h, para toda a Rede Nativa FM. Ouça a rádio ao vivo na web em http://bit.ly/2cesu6G ou pelo aplicativo Band Rádios disponível para os sistemas Android e iOS.

Fonte: Rádio Bandeirantes