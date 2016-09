O compositor e tecladista Corciolli se apresenta na EXPOMUSIC 2016

Crédito: Thomas Kolisch

No próximo dia 23 de setembro às 15hs, no estande da Habro na EXPOMUSIC 2016, o compositor e tecladista Corciolli estará realizando um pocket-show, antecipando algumas músicas de seu próximo álbum.

Na ocasião, Corciolli vai demonstrar como articula os sons e recursos de seus equipamentos Novation/Focusrite em seu processo criativo. Em um bate-papo informal com o publico,

tocará com exclusividade material de seu novo álbum, cujo lançamento está previsto para dezembro. Em mais de duas décadas de carreira, o músico produziu e lançou vários albums em todo o mundo, tornando-se referencia na chamada música “new age/world music”, além de produzir artistas e compor regularmente para trilhas sonoras de filmes.



Nesse novo trabalho, porém, Corciolli resgata suas raízes roqueiras, apresentando temas instrumentais onde explora sonoridades de guitarras distorcidas e ritmos vigorosos no baixo e bateria. O resultado aproxima o artista do rock progressivo, do hard-rock e até mesmo do rock psicodélico, inspirado pelas atmosferas envolventes de bandas como Pink Floyd ou instrumentistas como Jeff Beck. O diferencial é que os sons de violões e guitarras, assim como as orquestrações e todos os efeitos sonoros são tocados nos teclados e sintetizadores em tempo real. “Em alguns casos, controlo cerca de 20 timbres diferentes, que, ao se sobreporem, originam sonoridades únicas, bastante singulares. É um trabalho que exige muita concentração, pois toco como guitarrista e tecladista ao mesmo tempo, em diversos “setores” nos teclados, cada qual com seus sons especificos”, complementa Corciolli

O publico presente na apresentação poderá conferir o processo criativo por trás dessas novas composições do músico e como Corciolli integra os controladores e softwares de audio com a expressividade necessária para a performance.

Serviço: Corciolli na EXPOMUSIC 2016