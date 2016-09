Em almoço no Planalto, Danilo Forte se reúne com Temer

O deputado federal Danilo Forte (PMDB) participou de um almoço nesta quarta-feira (14) no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. No encontro, segundo divulgou a assessoria parlamentar, foram discutidas pautas positivas para superar a crise econômica.

Para Danilo Forte, o encontro mostrou que o presidente está empenhado em resolver os problemas do País. “Ele se mostrou solícito e aberto ao diálogo. Esse é o momento de concentrarmos força para reerguermos a economia brasileira. Temos que virar a página, após algumas situações traumáticas como os casos da Dilma e do Cunha. Isso é algo superado”, disse.

Danilo defendeu a necessidade de criar novas diretrizes para resgatar a credibilidade do Brasil, a fomentação da economia e a geração de empregos. “É primordial e necessário, iniciarmos com a aprovação da PEC 241/16 que limita os gastos públicos. Temos que estabelecer um ajuste fiscal, e gastarmos apenas o que arrecadamos. Sem isso, não conseguiremos dar segmento em outras reformas”.