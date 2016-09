Brasil sobe para 4º no ranking da Fifa; Argentina lidera

15 set 2016

A Seleção Brasileira subiu cinco posições e agora é quarta colocada no ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira (15), após as vitórias sobre Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Os comandados de Tite ocuparam nos dois últimos meses o nono posto, a pior colocação desde a décima colocação de julho de 2014, na primeira classificação após o Mundial que o Brasil sediou e caiu nas semifinais, diante da Alemanha.

Brasil voltou ao top 5 do ranking da Fifa impulsionado pelas vitórias contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias

O quarto lugar – empatado com os colombianos -, por sua vez, é a melhor posição do Brasil desde abril de 2014. A última oportunidade que o país liderou foi exatamente quatro anos antes, em abril de 2010.

A seleção argentina, por sua vez, abriu vantagem na liderança para a Bélgica, ao chegar aos 1.646 pontos. Os Diabos Vermelhos estão com 1.369, seguidos pela Alemanha, que fecha o ‘top-3’, com 1.347 pontos.

Confira o ‘top-20’ do ranking mundial da Fifa:.

.1. Argentina 1.646 pontos.

.2. Bélgica 1.369.

.3. Alemanha 1.347.

.4. Brasil 1.323.

.4. Colômbia 1.323.

.6. Chile 1.284.

.7. Portugal 1.228.

.8. França 1.188.

.9. Uruguai 1.173.

10. País de Gales 1.161.

11. Espanha 1.141.

12. Inglaterra 1.130.

13. Itália 1.124.

14. Croácia 1.059.

15. México 1.057.

16. Suíça 1.020.

17. Polônia 984.

18. Costa Rica 943.

19. Equador 917.

20. Hungria 913.

