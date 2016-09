Em parceria com a Vicunha Têxtil, Riachuelo lança moletom jeans

Por fora o clássico jeans, por dentro o conforto do moletom. A Riachuelo, em parceria com a Vicunha Têxtil, reúne o melhor dos dois tecidos em uma única peça. Nas lojas de todo o Brasil a partir de outubro, as novidades exclusivamente masculinas têm uma construção inovadora que garante elasticidade extra e maciez ao denim. Os preços dos itens variam entre R$ 79,90 e R$ 99,90.

Agilidade na produção e rapidez na distribuição. São esses os fatores que garantem a Riachuelo o posto de maior empresa de moda do Brasil e referência no setor de fast fashion. Com o maior parque fabril da América Latina, a empresa cria e produz suas coleções feminina, masculina, infantil, de moda casa e acessórios, sempre tendo como referência as últimas tendências das passarelas internacionais. Atualmente, a rede possui mais de 22 milhões de clientes no cartão Riachuelo e mais de 285 lojas próprias espalhadas pelo Brasil.

Líder mundial na produção de índigos e brins, a Vicunha Têxtil está sempre antenada com o que há de mais inovador no setor, trazendo a mais alta qualidade e tecnologia às suas coleções. Baseados em constantes pesquisas que apontam as principais tendências de moda e comportamento no mundo, os índigos e brins Vicunha visam não apenas atender à demanda, mas surpreender um mercado em constante transformação.

Os tecidos Vicunha estão presentes nas passarelas nacionais e internacionais das principais semanas de moda do mundo. Sua versatilidade também pode ser conferida nas mais variadas peças de coleções de marcas renomadas, de grifes famosas a grandes redes varejistas.

A fabricante também marca presença anualmente em feiras mundiais do ramo têxtil e participa dos maiores eventos de moda do país, apoiando desfiles de estilistas conceituados e novos designers. O suporte a profissionais que trabalham em prol de propostas inclusivas e o incentivo a jovens talentos também são características da Vicunha Têxtil, que atua há quase 50 anos no setor.

