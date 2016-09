Guerreiro pretende investir em moradias através de diferentes linhas de financiamento

Em visitas aos bairros de Três Lagoas, o candidato a prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), através de conversas com a população, aponta a política habitacional como uma de suas prioridades dentro do plano de governo.

Em Três Lagoas, 3.500 famílias ainda continuam na fila de espera aguardando a tão sonhada casa própria, mesmo com a entrega dos apartamentos nos residenciais Novo Oeste e Orestinho.

A intenção é mover esforços em parceira com os governos federal e estadual para viabilizar recursos a serem investidos em moradias popular. “Sei que não é uma tarefa fácil, mas objetivamos resolver ou amenizar o déficit habitacional através de diferentes linhas de financiamento para aquisição, construção e reforma de moradias”, aponta Guerreiro. Ele ainda salienta que moradia digna também representa avanço na saúde, sociabilidade e segurança.

Em destaque dois projetos para melhorar a qualidade de vida da população de menor renda financeira, sendo ‘Lote Urbanizado’ e ‘Cheque Moradia’. O primeiro consiste em doar terreno já com alicerce pronto e toda infraestrutura necessária para que o contemplado, em um determinado prazo, possa levantar as paredes da casa. Já o segundo, oferecer as famílias carentes com casas precárias os recursos necessários para a compra do material de construção para a reforma do lar.

“Para o alcance de bons resultados e garantir o conforto das famílias, não basta apenas criar projeto e executá-los sem critérios. Nossos projetos serão desenvolvidos com fiscalização intensiva para cumprimento das metas e qualidade do material”, enfatiza.

Fonte: Da Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Angelo Guerreiro