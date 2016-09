Conab vende 79% do volume de milho ofertado nesta quinta (15)

Em duas operações de leilão de venda de milho realizadas nesta quinta-feira (15), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) comercializou 79% das 50 mil toneladas ofertadas do produto.Foram adquiridas 39,6 mil toneladas, com arrecadação de R$ 15,7 mi. O milho está armazenado em Mato Grosso e pertence aos estoques públicos do governo.

Em agosto o Conselho Interministerial de Estoques Públicos (CIEP) autorizou a venda de 500 mil t de milho para criadores de aves e suínos, por meio de diversos leilões, para segurar a alta do produto e seu impacto nos preços das carnes de frango e de porco no mercado interno. Outras 500 mil t já haviam sido comercializadas pela Conab entre fevereiro e março deste ano, com o mesmo objetivo.

