CEO da EDP Brasil fica entre os três melhores do setor elétrico na América Latina

São Paulo, 09 de setembro de 2016 – O diretor-presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, foi reconhecido como um dos três melhores CEOs do setor elétrico na América Latina pelo ranking da revista Institutional Investor, que lista as mais bem avaliadas atuações corporativas na área de relações com investidores.

“Celebramos os 10 anos de IPO em 2015, um marco para nós, e avaliamos a posição no ranking como uma conquista que reflete o esforço de todos esses anos da equipe de relações com investidores da EDP Brasil e de todas as áreas da empresa, que trabalham em conjunto para garantir um atendimento de excelência aos nossos clientes e investidores”, avalia Setas.

A empresa, que atua nos segmentos de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia elétrica, foi destaque na edição 2016 da votação. O grupo aparece em seis das sete categorias do especial, que contou com a participação de 580 investidores e 354 analistas de mercado em 16 setores distintos.

A gestora executiva de relações com investidores, Marilia Nogueira, também foi destacada entre os melhores executivos da área. O time de RI da Companhia foi selecionado como o segundo mais competente, juntamente com o canal de relacionamento com os investidores (website). Por fim, o Investor Day do grupo foi classificado como um dos mais bem organizados.

Em 2015, a EDP celebrou 20 anos de presença no Brasil e uma década da abertura de capital na BM&FBovespa, apresentando resultados sólidos aos seus acionistas. Pela primeira vez em sua história, a Companhia alcançou um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) superior a R$ 3 bilhões e lucro acima de R$ 1 bilhão. As ações do grupo registraram alta de mais de 24% nos doze meses até setembro.

Fonte: Edpbr