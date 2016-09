Alcoa: Empresa mais uma vez é reconhecida como líder do Setor de Alumínio

Alcoa é reconhecida pelo 15° ano consecutivo como Líder nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)—Pelo décimo quinto ano consecutivo, a líder em metais leves Alcoa foi reconhecida como uma das empresas líderes mundiais em sustentabilidade nos prestigiosos Índices de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) — uma referência mundialmente renomada e respeitada em sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Novamente, a Alcoa foi reconhecida como Líder do Setor de Alumínio no Índice Mundial Dow Jones.

“Ao mesmo tempo em que nos preparamos para lançar duas empresas fortes no segundo semestre de 2016, continuamos a utilizar a inovação, a criatividade e a paixão para apresentar benefícios líquidos positivos para o meio ambiente, as comunidades onde operamos, nossos funcionários e nossos acionistas”, declarou Kevin McKnight, Executivo-Chefe de Sustentabilidade e Vice-Presidente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

Entre os destaques do desempenho da Alcoa em sustentabilidade no ano de 2015 estão: cinco anos antes do planejado, a Alcoa atingiu sua meta de emissões de gases do efeito estufa (GEE) projetada para 2020, com uma redução de 31,3% nas emissões de GEE em relação ao referencial de 2005 e queda de 5,5 milhões de toneladas nas emissões absolutas.

A Alcoa foi uma das primeiras empresas a firmar o Ato Empresarial Americano de Compromisso com o Clima. Como parte desse acordo, A Alcoa comprometeu-se a reduzir em 50% as emissões absolutas de GEE nos Estados Unidos, em relação ao referencial de 2005, e a também demonstrar uma redução líquida de emissões de GEE provenientes da utilização de seus produtos igual a três vezes as emissões criadas por sua produção – tudo isso até 2025.

Os produtos de alto desempenho fabricados com as ligas de alumínio, titânio e níquel desenvolvidos pela Alcoa estão presentes, do nariz à cauda, em todos os programas de aeronaves comerciais de alto crescimento. Esses produtos produzem aeronaves mais leves, econômicas, com motores altamente eficientes e menores pegadas de carbono.

O material Micromill® da Alcoa, que produz peças automotivas duas vezes mais moldáveis e 30% mais leves do que as peças feitas de aço de alta resistência, estreou na picape Ford F-150 2016.

Ao longo de 2015, a Alcoa melhorou a eficiência do armazenamento de resíduos de bauxita e a taxa de reabilitação. Além disso, concluiu planos de ações de biodiversidade para três localidades, e minimizou o impacto ecológico da mineração global.

Os Índices de Sustentabilidade Dow Jones são as referências globais de sustentabilidade mais antigas do mundo. Seguindo um enfoque do tipo “melhor da categoria”, eles medem o desempenho dos líderes mundiais em sustentabilidade, baseando-se em uma avaliação abrangente de critérios econômicos, ambientais e sociais de longo prazo que representam as tendências em sustentabilidade gerais e específicas de cada setor.

Divulgação de Informações sobre a Empresa

A Alcoa tem a intenção de fazer anúncios futuros sobre a evolução da Companhia e seu desempenho econômico através de seu site www.alcoa.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações que se referem a eventos e expectativas futuras e, como tal, constituem “declarações prospectivas” dentro do espírito da Lei de Reforma do Contencioso de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995.

Declarações prospectivas incluem aquelas que contenham palavras como “prevê”, “estima”, “espera”, “pode”, “planeja”, “projeta”, “deveria”, “irá”, “iria” ou outras palavras de significado semelhante.

Todas as declarações que refletem as expectativas, suposições e projeções da Alcoa sobre o futuro que não digam respeito a fatos históricos são declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, declarações relativas à transação da separação e projeções relativas ao crescimento do mercado aeroespacial e de outros mercados finais.

As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a riscos, incertezas e alterações de circunstâncias de difícil previsão.

Embora a Alcoa acredite que as expectativas retratadas em qualquer declaração de longo prazo sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos dar nenhuma garantia de que essas expectativas serão cumpridas e é possível que os resultados reais divirjam materialmente dos indicados por essas declarações prospectivas devido a uma variedade de riscos e incertezas.

Exemplos desses riscos e incertezas incluem, entre outros: (a) incertezas com relação ao prazo da separação e se ela será concluída; (b) a possibilidade de que várias condições para conclusão da separação não sejam cumpridas; (c) o resultado de contingências, incluindo processos judiciais; (d) mudanças desfavoráveis nos mercados atendidos pela Alcoa, incluindo o mercado aeroespacial; e (e) os outros fatores de risco discutidos no Formulário 10-K da Alcoa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015, e outros relatórios apresentados à Comissão de Seguros e Valores Mobiliários dos EUA.

A Alcoa se exime de qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em resposta a novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto nos casos exigidos por lei. As projeções de mercado estão sujeitas aos riscos mencionados acima e a outros riscos do mercado.



Sobre a Alcoa

Líder mundial em tecnologia, engenharia e produção de metais leves, a Alcoa inova na criação de multimateriais que fazem nosso mundo avançar. Nossas tecnologias aprimoram o transporte, desde os setores automotivo e comercial até o transporte aéreo e espacial, e aperfeiçoam os produtos eletrônicos industriais e de consumo. Colaboramos com o desenvolvimento de edifícios inteligentes, de embalagens sustentáveis para alimentos e bebidas e de veículos de defesa aéreos, marítimos e terrestres de alto desempenho; com a extração de petróleo e gás em áreas profundas e com a geração de energia mais eficiente. Fomos pioneiros na indústria do alumínio há mais de 125 anos atrás e, hoje, nossos aproximadamente 58 mil funcionários em 30 países fornecem produtos de valor agregado feitos de titânio, níquel e alumínio, e produzem a melhor bauxita, alumina e alumínio primário do mercad. Para mais informações, visite o site www.alcoa.com, siga a @Alcoa no Twitter em www.twitter.com/Alcoa e siga-nos no Facebook em www.facebook.com/Alcoa

