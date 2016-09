Shopping Via Brasil lança Clubinho com Teatro Infantil e outras atividades

Atividades infantis irão animar os domingos na Zona Norte, reforçando o potencial de entretenimento do shopping

A partir do próximo domingo, dia 18, entra em ação o Clubinho Via Brasil, um evento feito especialmente para as crianças se divertirem em meio a atividades educativas e lúdicas no Shopping Via Brasil. Semanalmente, sempre às 14h, no primeiro piso, próximo à Ricardo Eletro, a criançada se reunirá para curtir oficinas e espetáculos teatrais, entre outras atividades, show de mágica muita música, teatro, dança, desenho, corte e cole e modelagem. O evento é gratuito e toda semana será preparado um tema central para enriquecer e tornar a brincadeira ainda mais curiosa.

As atrações acontecem durante todo o mês de setembro e a garotada pode se preparar para se divertir. No domingo de estreia do Clubinho, a programação especial será dividida em duas partes. A brincadeira começará com uma oficina de colorir e de confecção de mouse pads, em que os pequenos poderão colocar em pratica sua criatividade. A oficina estará em funcionamento das 14h às 15h. Logo depois, às 15h, começará uma peça de teatro com bonecos. Chamada É o Bicho, a encenação reunirá 25 fantoches, que farão um espetáculo musical bastante dinâmico e divertido com cenário que retrata várias cenas da natureza.

O potencial do Via Brasil para o entretenimento na Zona Norte será reforçado com essa atividade pensada para as famílias da região curtirem um domingo com mais conforto e tranquilidade. O empreendimento que conta com 7 salas de cinema 100% digitais, parque de diversões Philadelfia , além do Kids Club, área para recreação infantil. Na Praça de Alimentação, uma gama de operações de gastronomia para agradar a todos os gostos reúne restaurantes como Boteco do Manolo e Boteco do Seu Zé. Nos fins de semana, sempre às sextas, um Happy Hour com a banda e alunos do Centro de Irajá anima ainda mais os frequentadores.

Programação:

18 de setembro

14h às 15h – Oficina de Colorir e Oficina Mouse Pad

15h – Teatro de bonecos É o Bicho

Serviço:

Shopping Via Brasil

Endereço: Rua Itapera, 500 – 4º andar • Irajá • Rio de Janeiro

Contato: 3445-8850 / www.shoppingviabrasil.com.br

Fonte: Máquina Cohn e Wolfe Comunicação