Febracorp University destaca os desafios de um RH que gera lucro

O Fórum de RH traz debates sobre as melhores práticas para a gestão de pessoas na atualidade

São Paulo, setembro de 2016 – Por que as empresas com menos problemas no RH tem melhor rentabilidade? Esta é uma das questões que serão debatidas durante o Fórum de RH 2016. Promovido pela Febracorp University, a próxima edição será realizada no dia 15 de setembro, na sede da instituição, em São Paulo.

O intuito é promover uma série de palestras para debater as principais mudanças da área e como mantê-la financeiramente bem-sucedida. As inscrições estão abertas no site da Febracorp. Durante o evento, o público terá a oportunidade de acompanhar os principais casos de sucesso de empresas como Alelo, DHL, BIC, Bradesco, Saint-Gobain, Thomson Reuters, UNIPAR Carbocloro, entre outras organizações.

Serviço: Fórum de RH

Data: 15 de setembro

Local: R. Fidêncio Ramos, 302 – Torre B, 6° Andar – Vl. Olímpia, SP

Para saber mais, acesse: http://febracorp.org.br/febracorp/forumrh ou http://www.febracorp.org.br/febracorp.

Sobre a Febracorp University

A história da Febracorp teve início em 2007, quando Richard Lowenthal e Henrique Gasperoni se uniram para criar uma instituição de ensino inovadora, que entende o aluno como um cliente. Essa filosofia fez com que a Febracorp conquistasse rapidamente um grupo de estudantes composto por profissionais com idades entre 25 e 45 anos em franca ascenção em suas carreiras e que ocupam cargos de liderança. Ao todo mais de 50 mil alunos foram formados pela Febracorp e outros quatro mil fazem parte de sua base atual de estudantes. Os resultados positivos desse modelo se refletem também no crescimento constante da instituição, cujo faturamento deve ultrapassar a marca de R$ 16 milhões neste ano – um aumento de 10% em comparação a 2014. A Febracorp oferece atualmente sete MBAs, além de opções de especializações de curta duração e cursos in company nos segmentos de logística, inteligência de mercado, negócios digitais, gestão fiscal e gestão de Recursos Humanos. Para mais informações, acesse www.febracorp.org.br/

