PMA autua infrator em R$ 5 mil por invadir e degradar área protegida de matas ciliares do rio Verde

Capital, (MS) – Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas recebeu denúncias, de que uma pessoa havia invadido uma área, localizada à margem do Rio Verde, no município de Água Clara e teria degradado as matas ciliares do rio (área de preservação permanente – APP), ao derrubar diversas árvores às margens do curso d’água. A PMA foi ao local ontem (14) à tarde e verificou a veracidade da denúncia.

O infrator, que não estava no local, mas que foi localizado depois de vários contatos dos policiais com a população, realizou a invasão e derrubada de diversas árvores recentemente e a limpeza de uma área de menos de 1 hectare, das matas ciliares do rio, que é protegida por lei. A atividade fora realizada sem autorização ambiental.

As atividades foram interditadas e o infrator, de 38 anos, residente em Água Clara, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 5.000,00

O autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de recuperação da área degradada (PRADE).

Fonte: PMA/MS