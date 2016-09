Micro Juntas adota bombas de vácuo Atlas Copco e reduz consumo de energia em 83%

Empresa substituiu um VENTURI/ejetor de ar por uma bomba de vácuo GVS 60 de 1.8kW. Além da economia de energia, a mudança proporcionou redução do ruído e eliminou o odor de óleo do local

A Micro Juntas, localizada em Joinville-SC, é responsável por artefatos de borracha, juntas de precisão e isolantes elétricos. A empresa utilizava um ejetor de vácuo VENTURI em 22 pontos, para movimentação de peças.

Para esse trabalho, o VENTURI/ejetor de ar, que é um dispositivo cônico que usa ar comprimido para gerar vácuo, precisava de ar comprimido de um compressor de 11kW, elevando a pressão até 7barg. O vácuo é utilizado na movimentação das peças na linha de produção.

A Atlas Copco realizou os cálculos e o VENTURI foi substituído por uma bomba de vácuo GVS 60, de 1.8 kW. A mudança reduziu o consumo de energia em 83%, além de eliminar o ruído e o odor de óleo que eram gerados pelo VENTURI.

“A solução completa foi oferecida, ou seja, bomba de vácuo, tubulação e sistema de controle. Além da redução de energia elétrica drástica, reduzimos e muito o ruído no interior da fábrica e o odor de óleo do ar comprimido. Nós recomendamos a solução”, afirma Daniel Rodrigues Oliveira, Mecânico de Manutenção da Micro Juntas.

Atlas Copco é um fornecedor líder mundial de soluções em produtividade sustentável. O Grupo atende clientes com compressores inovadores, soluções de vácuo e sistemas de tratamento de ar, equipamentos de construção e mineração, ferramentas elétricas e sistemas de montagem. A Atlas Copco desenvolve produtos e serviços focados na produtividade, eficiência energética, segurança e ergonomia. A empresa foi fundada em 1873, baseia-se em Estocolmo, na Suécia e tem um alcance global, abrangendo mais de 180 países. Em 2015, Atlas Copco teve um faturamento de 102 BSEK (BEUR 10.9) e mais de 43 000 empregados. Saiba mais em www.atlascopco.com/us.

A Atlas Copco completou, em 2015, 60 anos de presença no Brasil e tem duas fábricas no país, além de escritórios em Barueri e Sorocaba/SP, filiais em cinco estados e distribuidores em quase todas as regiões. Atualmente, a Atlas Copco Brasil emprega mais de 1300 funcionários e está presente em obras como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e a ampliação do Rodoanel de São Paulo.

Saiba mais no site www.atlascopco.com.br e acompanhe a Atlas Copco Brasil nas mídias sociais:

LinkedIN – http://www.linkedin.com/company/atlas-copco-brasil

Facebook – https://www.facebook.com/AtlasCopcoBrasil

YouTube – http://www.youtube.com/AtlasCopcoBra

Fonte: Enterprise CMC