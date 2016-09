XL Catlin nomeia Lauren Tennant Pollock como Vice-Presidente para Mercados Emergentes

Brendan Plessis, líder de Mercados Emergentes na XL Catlin, comentou: “A equipe de Mercados Emergentes da XL Catlin é responsável por cumprir nosso compromisso de oferecer soluções de seguros e resseguros para regiões em desenvolvimento ao redor do mundo. Conceber e construir essas soluções exige liderança em pensamento inovador. Nós não podemos simplesmente usar como padrão os produtos e modelos, nos quais a indústria tem se baseado em mercados maduros, e sim construir em cima das estratégias existentes em seguros e resseguros tradicionais e aplicar novos métodos de distribuição do produto. Como desempenhamos um papel crítico na expansão de nosso alcance global, por meio do financiamento aos riscos de desastres e microsseguros, acreditamos que Lauren tem exatamente a experiência e as habilidades adequadas, para garantir que estejamos na vanguarda e liderando nosso setor”.

Plessis acrescentou: “como parte de seu novo papel, Lauren também estará envolvida em diversos de nossos projetos de inovação, trabalhando de perto com Sarah Street, Vice-Presidente Executiva de Iniciativas de Inovação e Estratégia.”

Lauren Tennant Pollock terminou recentemente seu MBA na Harvard Business School, onde também foi eleita como membro da equipe de investimentos de impacto. Antes disso, ela trabalhou para a iniciativa social Blue Marble Microinsurance – um consórcio de grandes seguradoras comprometidas com a elaboração de soluções criativas para melhorar a proteção de seguros em regiões sub-atendidas. Lauren ocupou cargos de desenvolvimento de produtos e de analista no Argo Group International e Guy Carpenter & Company. Além do MBA, ela possui bacharelado em Serviços Internacionais pela Georgetown University..

Sobre a XL Catlin

Fonte: Aviv Comunicação