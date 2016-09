Eldorado seleciona profissionais para posições estratégicas

Companhia busca pessoas que tenham amplo conhecimento na gestão de processos, custos e melhoria contínua

Três Lagoas, 15 de setembro de 2016 – A Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) tem oportunidades de trabalho para posições estratégias a área de Produtividade e Competitividade na fábrica em Três Lagoas (MS).

Para participar da seleção para a função de líder de Gestão de Processos com gerenciamento de rotina, é necessário conhecimento em ferramentas como PDCA, A3, Kaizen, espinha de peixe, 5 Por Quês, gestão da rotina Lean, gestão visual, trabalho padronizado. O profissional será responsável por analisar operações para mapear e identificar processos passíveis de melhorias de performance e produtividade, assegurar a implantação de rotinas para sustentabilidade e consolidação dos processos, dar suporte para melhoria contínua com o objetivo de reduzir desperdícios e custos e aumentar a produtividade.

Para a área de Competitividade, é preciso experiência em projetos de reduções de custos e conhecimento de ferramentas de gestão como 6 Sigma. Entre as atribuições do cargo estão: coordenar os processos que levem as diversas áreas a identificar o máximo potencial de redução de custos e o aumento de produtividade; assegurar a criação de planos sólidos; desdobrar metas de Custos e Despesas para apoiar a diretoria no alcance das metas de custos e de produtividade; e auxiliar equipes quando necessário nas ferramentas de gestão.

Boa comunicação, relacionamento interpessoal e atitude de ‘dono’ são características desejadas pela companhia para as duas funções, que devem ainda atuar como PMO (sigla em inglês para Escritório de Gerenciamento de Projetos), acompanhando a evolução dos programas de melhoria contínua. Os interessados devem encaminhar currículo para julene.libero@eldoradobrasil.com.br.

Sobre a Eldorado

A Eldorado Brasil é uma empresa 100% nacional, controlada pelo Grupo J&F, com presença no mercado global de celulose branqueada de eucalipto – matéria-prima proveniente de florestas certificadas no Mato Grosso do Sul. Com um faturamento de R$ 3,8 bilhões em 2015, a empresa conta com uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, o que garante resultados competitivos e sustentáveis na produção. Em junho de 2015, a companhia deu início à construção de sua segunda linha produtiva, conhecida como Projeto Vanguarda 2.0, prosseguindo com o seu objetivo de ter o maior complexo de celulose do mundo.

