Índice de incêndios em fábricas de colchões pode ser reduzido com a lã de PET da Trisoft, que é um produto auto extinguível

Foram no mínimo 6 noticiados, somente este ano, uma média de quase um caso de incêndio por mês, o que aponta a urgência de um substituto para a espuma convencional dos colchões, que é o principal propagador de chamas. A Trisoft tem a solução, o Petfom, feito com lã de PET, produto auto extinguível, que não propaga chamas e não emite gases tóxicos.

Existe um bombardeio de notícias a respeito de incêndios em fábricas de colchões. Foram no mínimo 6 este ano. Na semana passada, um incêndio em uma sala de repouso dos técnicos de obstetrícia de um hospital em Teresina, Piau, destruiu os colchões. O principal motivo é porque a espuma convencional é um elemento altamente inflamável. Além disso, seus gases são altamente tóxicos e perigosos.

Mauricio Cohab, Diretor da Trisoft, explica porque o Petfom, produto patenteado pela empresa, em muitas aplicações é considerado uma evolução da espuma de PU. O Petfom é construído a partir da fibra de garrafas PET retiradas do meio ambiente, por isso reciclado e 100% reciclável. Não propaga chamas, seus gases estão abaixo do mínimo permitido pelas normas de segurança vigentes e atende à norma IT10 do corpo de bombeiros do estado de SP, sendo classificado como IIA, aprovado para uso em qualquer tipo de edificação. Logo, em um caso de incêndio, não será o propagador do fogo.

O Diretor da marca, que é hoje a maior fabricante de lã de PET da América Latina, explica o sucesso do produto: “além da questão segurança, o Petfom tem outros atributos, como alta performance de qualidade e conforto, ser atóxico e hipoalergênico”. Para os colchões, o produto substitui parte ou, em certos casos, toda a espuma e é uma evolução e tanto: “o Petfom é entregue nas medidas desejadas pela fábrica, evitando desperdícios, não absorve umidade, e por isso não mofa, não oxida nem prolifera bactérias, e também pode ser lavado”, enfatiza Maurício. Para ser produzido, um colchão utiliza fibras de mais de mil garrafas PET retiradas do meio ambiente. Não utiliza água no processo produtivo, o que o faz totalmente sustentável e totalmente reaproveitável, o que ainda facilita a adesão das fábricas à logística reversa.

Selo de qualidade

Para atestar a sustentabilidade que confere ao produto final de seus clientes, a empresa acaba de lançar o Selo Trisoft, que traz o slogan “Tem Trisoft, melhor pro Planeta” e que vai homologar os clientes que estão aderindo a um conceito de produto sustentável e com responsabilidade socioambiental, atendendo à nova demanda de produtos com necessidade de logística reversa.

Sobre a Trisoft

A Trisoft é a maior empresa da América Latina. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas.

