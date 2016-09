Coronel David propõe ações para atrair indústrias e gerar mais empregos

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por Uma Campo Grande Melhor”, apresentou o Plano de Governo para garantir o desenvolvimento econômico, gerar empregos e implantar gestão eficiente e competente. Em reunião com os diretores da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), na manhã desta quinta-feira (15), ele assumiu o compromisso de agilizar a emissão do alvará da construção e implementar ações para atrair novas indústrias.

Candidato com experiência de 30 anos no serviço público e com a ficha limpa, ele destacou que só tem compromisso com a população e vai adotar medidas que visam o desenvolvimento econômico, sem ligação com o atual prefeito, que concorre à reeleição, o atual governador do estado ou com grupos econômicos, que há muito tempo cometem crimes visando os próprios interesses e lesando o da cidade.

Coronel David destacou que a cidade precisa de um prefeito competente para resolver os graves problemas econômicos, como o rombo nos cofres municipais, que pode chegar a R$ 700 milhões, e o desemprego, com a eliminação de 9,7 mil vagas de emprego nos últimos dois anos, conforme o Ministério do Trabalho.

Para resolver os problemas, o candidato vai reduzir os cargos comissionados e promover auditorias na prefeitura. Outra medida será a criação da Controladoria Geral Municipal, que terá instrumentos para combater a corrupção.

Aos comerciantes, o candidato assumiu o compromisso de estruturar a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) para agilizar a emissão do alvará de construção e habite-se. Ele lamentou que, atualmente, a emissão do alvará para uma casa de 360 metros quadrados dura quase um ano. “Os corretores de imóveis sofrem com a ingerência e a incompetência”, ressaltou.

Apesar do desemprego, a Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) está sem titular desde o início de abril, em um total descaso com a gravidade da situação do município. Ele vai tornar a secretaria e o Codecon (Conselho Municipal de Desenvolvimento) efetivos e realizar estudos para descobrir quais indústrias podem ser instaladas na cidade e gerar mais empregos.

Coronel David assumiu o compromisso de ouvir os comerciantes antes de implantar novos projetos. O objetivo é evitar empreendimentos ruins para o comércio, como foi o caso da revitalização da Avenida Júlio de Castilho, que custou R$ 24 milhões e causou o fechamento de 30 estabelecimentos.

Ele também assegurou que vai discutir o projeto Reviva Centro, que teve investimento de US$ 56 milhões aprovado nesta semana pelo Senado. Coronel David se solidarizou com os comerciantes, que desde 2010 discutem o programa, mas foram os únicos que investiram na revitalização do Centro, com a mudança nas fachadas, mas sem contrapartida do poder público. O setor está preocupado com a retirada de estacionamento da região central.

O candidato do PSC ainda apresentou detalhes dos quatro eixos do Plano de Governo. O Município Indutor prevê ações para retomar o desenvolvimento. O Município Legal assegura o cumprimento das leis. O Município Transparente garante maior divulgação e publicidade das ações para garantir fiscalização por parte da população. O Município de Todos prevê ações para atender todos e não apenas determinados segmentos, regiões ou grupos econômicos.

Ele citou a experiência como comandante da PM, que sempre discutiu as ações com os comerciantes, empresários e a população. Citou o policiamento especial de fim de ano, que se transformou em tradição na Capital.

Coronel David considera fundamental o prefeito realizar ações e garantir a segurança da população. Além de investir e equipar a Guarda Municipal e ampliar o vídeomonitoramento, ele vai realizar convênios com os Governos estadual e federal para implementar ações que visem o combate à criminalidade no Centro e nos bairros.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Coronel David