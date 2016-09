Empresários discutem competitividade, produtividade e inovação em Campo Grande no dia 21/09

CEO Fórum da Amcham reúne Stihl, Ticket Brasil e Diretor do BRICLab da Universidade de Columbia

Discutir o tema de competitividade é essencial para as empresas, principalmente considerando o atual cenário econômico brasileiro. Investir em inovação tem sido uma estratégia vencedora e já foi adotada por companhias que buscam o aumento da produtividade. No entanto, o tema ainda traz muitos desafios para os empresários.

Para debater esses desafios, a Amcham – Campo Grande promove o CEO Fórum 2016 – Competitividade, Produtividade e Inovação na quarta-feira, 21/09. Claudio Guenther, Presidente da Stihl, Gilles Coccoli, CEO da Edenred/Ticket Brasil, e Marcos Troyjo, Diretor do BRICLab da Universidade de Columbia – NY, se reúnem no Golden Class, às 8h, para comentar as dificuldades e oportunidades para a iniciativa privada nesse âmbito.

O evento é aberto a empresários e empreendedores de todos os segmentos e portes. São esperados no CEO Fórum mais de 250 empresários e executivos de Campo Grande e região. Após a exposição dos painelistas, haverá espaço para perguntas da plateia.

As inscrições são gratuitas para associados Amcham e R$ 250,00 o ingresso para não-sócios. Informações e reservas no site www.amcham.com.br/acontece ou pelo telefone (67) 3211-5460.

CEO Fórum 2016 – Competitividade, Produtividade e Inovação

Data: 21/09

Horário: 08h00 às 12h00

Local: Golden Class – Avenida Mato Grosso, 5046, Carandá Bosque – Campo Grande/MS

Mais informações: www.amcham.com.br/acontece

Fonte: Amcham Brasil