Vinícola Concha y Toro é a única presente no índice de Sustentabilidade Dow Jones 2016

São Paulo, 15 de setembro de 2016 – A Vinícola Concha y Toro obteve 65 pontos no Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) 2016, aumentando seu índice em oito pontos em relação a 2015. No quesito “Tratamento da Água”, a pontuação alcançada foi de 100 pontos, consolidando sua posição como um player de destaque na classe mundial de sua categoria. O DJSI é o mais prestigiado Índice Internacional de Sustentabilidade, que avalia aspectos ambientais, sociais, econômicos e de governança das empresas. A categoria na qual a VCT participou é composta, principalmente, por empresas de bebidas gasosas, de cervejas e distribuidoras de licores e engarrafadoras. “A nossa filosofia de sustentabilidade nos permite trabalhar com respeito ao meio ambiente e de forma socialmente justa, com os nossos colaboradores e a comunidade. É por isso que enxergamos o nosso negócio de acordo com os princípios da sustentabilidade. Além disso, somos reconhecidos como uma empresa inovadora que tem um compromisso sério e responsável com o meio ambiente.”, afirma Francisco Torres, diretor Comercial da VCT. A Concha y Toro incorpora a sustentabilidade em sua visão corporativa, demonstrando que o seu negócio se rege por esse princípio. A vinha estabeleceu-se como uma empresa de classe mundial na indústria do vinho, impulsionada pela política sustentável de investimento, crescimento e globalização. Para a Concha y Toro, liderança e sustentabilidade andam lado a lado. Para continuar crescendo nos mercados globais, a empresa acredita que é essencial diminuir o impacto ambiental e gerar valor partilhado para a sociedade e as partes interessadas. Portanto, a Concha y Toro incorporou a sustentabilidade na sua visão corporativa, definindo-a como um elemento essencial, um valor necessário para atingir a liderança globalmente. Os princípios fundamentais da Concha y Toro e de suas filiais são consagrados pelo Código de Ética e Conduta, no qual se estabelecem os padrões de comportamento que devem ser seguidos pelos diretores, executivos e empregados da empresa e de suas filiais, em cada uma das fases de produção, distribuição e venda de produtos. Sobre o Dow Jones Sustainability Index O Dow Jones Sustainability Index nasceu em 1999 como o primeiro benchmark do desempenho financeirodas empresas líderes em sustentabilidade no mundo. As empresas que constam da família de índices de sustentabilidade Dow Jones são classificadas como as mais capazes de criar valor para os acionistas, em longo prazo, por meio de uma gestão dos riscos associados tanto a fatores econômicos, quanto ambientais, sociais e de governo. A importância dada pelos investidores a este índice é reflexo de uma preocupação crescente das empresas e outras organizações, sem fins lucrativos, com um mundo sustentável. O seu desempenho financeiro está, desta forma, intrinsecamente associado ao cumprimento de requisitos de sustentabilidade que atravessam todas as áreas da vida empresarial e que cruzam aspetos econômicos, sociais e ambientais. Sobre a VCT Fundada em 2008, a VCT, filial e distribuidora da Vinícola Concha y Toro no Brasil, tem em seu portfólio os produtos das vinícolas Concha y Toro (Chile), Trivento (Argentina) e Fetzer (USA). Sobre a Concha y Toro A Concha y Toro (CyT), fundada em 1883, foi a primeira vinícola a abrir ações na Bolsa de Nova Iorque, em 1994. Dois anos depois, criou a Vinícola Trivento Bodegas y Viñedos na Argentina e, em 2008, iniciou sua operação no Brasil com a criação da VCT Brasil. Após aquisição da vinícola californiana Fetzer Vineyards, em 2011, posicionou-se entre as cinco maiores produtoras e exportadoras mundiais de vinho. Seus produtos são comercializados em mais de 140 países e, no Brasil, é líder do segmento de vinhos importados. A vinícola possui 10.700 hectares de vinhedos próprios, uma área plantada que lhe permite garantir alta qualidade na produção e cultivo de variedades vitiviníferas (as uvas que são mais apropriadas para fazer vinhos finos). A companhia vem conquistando vários títulos no decorrer de sua trajetória, a exemplo de “Marca de Vinhos Mais Poderosa do Mundo” (2014-2015 Intangible Business); “International Best Drinks Company of the Year” (Drinks Business Awards 2015); por 16 vezes foi eleita a “Vinícola do Ano” (Wine & Spirits). Por três vezes consecutivas, foi indicada como a “Marca de Vinho Mais Admirada do Mundo” (Drinks International, 2011 –2012 –2013) e apontada pelo Diário Financeiro e pela PwC como a empresa mais admirada do Chile; além de possuir uma história de mais de 130 anos de sucesso, reconhecida pelas publicações de maior prestígio mundial. Dentre suas principais marcas estão: Casillero Del Diablo, Reservado, Trio, Marques de Casa Concha e Don Melchor. Fonte: CDi.comn