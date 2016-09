Instituto EDP convida para ação voluntária de limpeza de praia em Caraguatatuba

Em sua quinta edição, iniciativa reúne colaboradores, pescadores, moradores e parceiros em ação pela preservação do meio ambiente

São Paulo, 15 de setembro de 2016 – No próximo sábado (17), a orla de Indaiá, em Caraguatatuba, será sede de mais uma ação voluntária do Instituto EDP, organização que coordena as ações socioambientais do Grupo EDP. Trata-se da edição 2016 da limpeza de praia, uma atividade do Parte de Nós, programa de voluntariado da EDP com foco no engajamento socioambiental de seus colaboradores.

Aberta ao público, a ação contará com a participação de escoteiros do Grupo de Escoteiros (GEPA) da Zona Sul de São Paulo e parceria com a Associação de Catadores Maranata Ecologia. Na ocasião, cerca de 130 pessoas, entre colaboradores da empresa, seus familiares e moradores participarão da atividade, que tem como objetivo recolher micro resíduos da praia (como canudinhos, tampas de garrafas, sacos e pedaços de redes de pesca) que contaminam o ambiente e podem causar sofrimento aos animais que habitam o sistema marinho.

“A responsabilidade pelo todo faz parte da cultura EDP e na limpeza de praia podemos praticá-la, trabalhando o cuidado com o ambiente, com a comunidade e com os seres vivos do ecossistema encontrado nos mangues, e praias na cidade de Caraguatatuba”, afirma Luis Gouveia, diretor do Instituto EDP.

“Conscientizar a população sobre a importância da conservação ambiental e da vida em primeiro lugar, inclusive de peixes e tartarugas, é um dos princípios fundamentais da EDP, expresso nesta ação na praia”, completa o executivo.

Para participar da ação voluntária do Instituto EDP na praia de Indaiá, em Caraguatatuba, basta comparecer no ponto de encontro entre os quiosques 29 e 30 e se apresentar aos voluntários EDP com camiseta vermelha. A atividade tem início previsto para às 9 horas.

AGENDA Ação voluntária IEDP – Limpeza da praia Indaiá em Caraguatatuba Data: 17/09 (sábado), a partir das 9 horas Ponto de encontro: Entre os quiosques 29 e 30

Fonte: Lorente y Cuenca