Invista pouco e ganhe muito com a emissão de Certificados Digitais

Advogada que investiu em franquia da Gigatron Tecnologia Franshising chega a faturar R$ 11 mil por mês, com investimento inicial equivalente a menos que a metade desse valor

Em tempos de crise não há muito que se pensar, mas sim, muito o que se fazer. Esse é o caso de Jaciara Silva Lima. Uma advogada de 34 anos que em maio do ano passado tomou a frente da situação e abriu sua unidade da Gigatron Tecnologia Franchising em São Luís (MA). A Gigatron é referência no Brasil na área de serviços e tecnologia e oferece duas modalidades de negócios aos franqueados: Softwares, para gestão de negócios, ou emissão e comercialização de Certificados Digitais.

Na época, mesmo sem experiência alguma na área de certificados digitais, ela optou por buscar uma franquia que agregasse ao trabalho que ela já desenvolvia – prestação de serviço no segmento de contabilidade. “Estudei um pouco sobre o assunto e vi que meus clientes precisavam desse serviço. Desde quando eu me formei, em 2005, trabalho com prestação de serviço na área contábil e advocacia tributaria”, explica.

Com o investimento inicial de aproximadamente R$ 5 mil, em apenas um ano a empreendedora já conseguiu o retorno do investimento. E atualmente, a média de faturamento bruto mensal é de mais de R$6 mil, enquanto a anual chega a R$73.8 mil. “No entanto, minha maior marca em faturamento foi de R$11 mil bruto mensal, após 14 meses de trabalho”, conta.

E isso, ela acredita ser puro mérito ao trabalho desenvolvido junto aos outros escritórios de contabilidade. “Partimos para ação! Fizemos várias visitas aos escritórios, entregamos panfletos, fizemos parcerias. Mas, acredito que o diferencial foi a confiança que demonstramos ao explicarmos e realizarmos o trabalho de emissão e pela assessoria pós- venda. Podemos não ter capital suficiente para investir em propaganda na televisão ou em qualquer outro veiculo de comunicação, mas, temos disposição para ir atrás do cliente onde ele estiver“, reforça.

E esse ano, as expectativas de rendimento estão surpreendendo a investidora. “Nos últimos quatro meses tivemos seguidamente um faturamento superior que equivale ao valor de quase o ano inteiro de 2015. Agora o negócio ‘alavancou’”, conta. “Temos que correr riscos – faz parte do negócio”, revela.

Mas para os bons resultados atuais, outros quesitos foram fundamentais nesse processo. “Na apresentação você tem que ser comunicativo e transmitir segurança tanto da qualidade do produto quanto do seu atendimento”, afirma. Já, em relação a gestão, ela acredita que é necessário se pensar em como organizar e melhorar a qualidade da prestação de serviço. “Pois sempre há o que melhorar e consequentemente maximizar os lucros”, finaliza.

SOBRE A GIGATRON FRANCHISING

Nascida em 1998, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, a Gigatron Franchising se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de Tecnologia da Informação, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, a empresa é considerada uma das maiores fabricantes de software CAD para calçados do mundo. O crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP – impulsionou a entrada da marca no franchising em 2012. Atualmente, a rede possui 140 unidades (no Brasil e no exterior – Portugal, Argentina e Reino Unido).

