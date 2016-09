BRMALLS PARTICIPA DA CAMPANHA ENTRE NESSA BRINCADEIRA E RECOLHE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS

Campanha irá recolher brinquedos em 26 shoppings espalhados pelo país para instituições carentes

Até 12 de outubro, a BRMalls – maior empresa de shoppings do Brasil – reúne 26 shoppings de seu portfólio na Campanha Entre Nessa Brincadeira, incluindo NorteShopping, Ilha Plaza, Plaza Niterói, Recreio Shopping, Shopping Tijuca, Via Brasil e Casa&Gourmet, em parceria com a Disney. Os shoppings incentivarão seus clientes a realizarem doações de brinquedos em boas condições para transformar o Dia das Crianças de diversas instituições de caridade em uma data muito mais alegre.

A ação acontece desde 2012 e é capitaneada pelo xerife Woody e sua turma de brinquedos, personagens do longa-metragem de animação Toy Story da Disney®Pixar. As doações devem ser feitas no SAC dos shoppings, onde o cliente receberá um brinde do personagem em troca do brinquedo usado. Todo o material arrecadado será entregue a instituições de diversas partes do país.

Em 2016, participam da campanha os shoppings: Amazonas Shopping, Araguaia Shopping, Campinas Shopping, Capim Dourado, Casa & Gourmet, Center Shopping Uberlândia, Shopping Contagem, Del Rey, Estação BH Granja Vianna, Iguatemi Caxias, Ilha Plaza, Independência Shopping, Jardim Sul, Londrina Norte, Catuaí Maringá, NorteShopping, Shopping Paralela, Plaza Macaé, Plaza Niterói, Recreio Shopping, São Bernardo Plaza, Shopping Tamboré, Shopping Tijuca, Shopping Vila Velha e Villa-Lobos.

Fonte: Máquina Cohn e Wolfe