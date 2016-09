Freezer: o que você não deve fazer ao utilizá-lo

Eletrodoméstico presente na maioria dos lares brasileiros, o freezer é considerado essencial para manter os alimentos conservados. Ao permitir o congelamento, ele promove a preservação por ainda maior tempo e com segurança ímpar.

A fim de garantir o máximo de aproveitamento desse equipamento, é preciso conhecer melhor cada modelo específico e saber qual deles atende às necessidades da sua família. Também é importante se informar sobre alguns cuidados – por isso, separamos cinco dicas do que não fazer ao utilizar o freezer. Confira!

Freezer vazio

Apesar de muitas pessoas considerarem que o compartimento mais vazio é sinônimo de maior eficiência, isso é um mito. Quando o congelador permanece cheio, a temperatura se mantém com mais facilidade, já que os próprios alimentos produzem massa de ar frio, contribuindo com a manutenção da temperatura.

Ao abrir a porta do freezer, há uma troca de ar e temperatura com a área externa, porém os itens congelados ajudam o eletrodoméstico a manter as baixas temperaturas sem que haja um grande esforço. Vale ressaltar que um compartimento lotado é inviável, pois o ar precisa de espaço para circular.

Temperatura alta

A qualidade dos alimentos deve ser uma das principais preocupações. Dessa maneira, é essencial programar a temperatura correta para que o freezer consiga a manter, e a segurança dos itens congelados seja garantida. A recomendação é que ela esteja a zero graus, ou abaixo de zero.

No caso de produtos que não necessitam da potência máxima do eletrodoméstico – se o sorvete fica difícil de servir, por exemplo –, coloque-os na porta do compartimento. É preciso evitar que a programação da temperatura seja afetada por casos mais específicos como esse, o que poderia prejudicar outros alimentos nos compartimentos.

Tempo de congelamento

Apesar de estarem congelados, todos os elementos têm um prazo de validade, e é necessário ficar atento a isso. Depois de um longo período armazenado no freezer, é possível notar uma mudança de sabor e textura nos alimentos. Essas características significam que eles podem oferecer riscos se consumidos.

A fim de evitar situações como essa, o mais indicado é etiquetar cada embalagem com informações importantes e a data em que ele fora congelado. Além disso, a organização também pode auxiliar nessa tarefa: basta colocar os alimentos mais antigos à frente, próximo da região da porta, para que sejam usados antes dos demais.

Queda de energia

Durante uma queda de energia, os cuidados com o freezer devem ser redobrados. É imprescindível que a porta do compartimento seja mantida fechada o máximo possível, enquanto o fornecimento de eletricidade não retorna ao normal. Dessa maneira, a temperatura interna não sofre tantas alterações.

Depois que a situação for normalizada, o melhor é verificar quais alimentos continuaram congelados e quais deles descongelaram. No primeiro caso, eles podem ser mantidos no freezer; do contrário, devem ser consumidos imediatamente. Se houver dúvida em relação a algum deles, o descarte é a opção mais viável e segura para sua família.

Embalar alimentos

Um dos principais passos para que os alimentos se mantenham preservados e com qualidade é a maneira como são armazenados. No momento de prepará-los para o congelamento, é importante que sejam embalados com papéis filme, sacos plásticos ou alumínio, de maneira bem ajustada, para que não haja uma grande concentração de ar junto ao alimento.

Fonte: Da Convérsion