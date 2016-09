Promovido pelo UOLDIVEO, evento MULTICLOUD SUMMIT contará com a presença de AWS, Google Cloud e Microsoft (Azure)

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2016 – O UOLDIVEO, empresa do Grupo UOL, que possui soluções completas de cloud computing, infraestrutura, serviços e segurança, realizará em São Paulo o MULTICLOUD SUMMIT, evento que discutirá com os principais profissionais de TI o Multicloud como a mais importante tendência para o suporte na transformação digital das empresas.

Em encontro inédito no país, o UOLDIVEO confirma a presença dos principais players globais em encontro com mais de 500 executivos e uma estimativa de público superior a duas mil pessoas: José Nilo Martins, Country Manager da Amazon Web Services (AWS); Fabio Andreotti, Head of Google Cloud Platform Latam e Paula Bellizia, General Manager da Microsoft Brasil, representando a Microsoft Azure.

“Por meio do MULTICLOUD SUMMIT, queremos proporcionar aos executivos brasileiros uma perspectiva do verdadeiro conceito multicloud explorado globalmente. Apoiamos nossos clientes desde o momento da escolha da nuvem que melhor se encaixa na maturidade de suas aplicações até a implementação e gestão da solução que melhor se adeque às suas demandas e necessidades”, destaca Gil Torquato, CEO do UOLDIVEO, organizador do MULTICLOUD SUMMIT.

Na parte da manhã o MULTICLOUD SUMMIT também reunirá o Gartner e IDC, dois dos maiores institutos de pesquisa de tecnologia do mercado. Na agenda vespertina os participantes acompanharão mais de 30 sessões técnicas paralelas sobre os mais diversos temas da tecnologia.

O MULTICLOUD SUMMIT será gratuito, aberto ao público e com vagas limitadas. Para se cadastrar, acesse: http://www.multicloudsummit.com.br/

Serviço: MULTICLOUD SUMMIT

Quando: quinta-feira, 22 de setembro

Horário: das 8h às 19h

Onde: WTC Events Center – Av. Nações Unidas, 12.551, São Paulo – SP

Sobre o UOLDIVEO – O UOLDIVEO (www.uoldiveo.com.br), empresa do Grupo UOL, com mais de 17 anos de experiência, tem soluções completas em Outsourcing de TI para atender ambientes de missão crítica. Além de uma gigantesca infraestrutura de Data Centers e a melhor e mais flexível Cloud Corporativa do país, que opera em formato multicloud, conta ainda com uma extensa camada de serviços que inclui consultoria, serviços gerenciados, serviços à aplicação, serviços de segurança, plataforma, software e telecom. Toda esta infraestrutura, serviços e seus mais de 1.600 colaboradores com centenas de certificações internacionais sustentam a operação das maiores empresas dos setores de varejo, serviço, finanças e indústria do país.

