Paulistano, Domingos Montagner declarou amor a SP: ‘Sou fã militante’

Nascido na capital paulista, ele deu entrevista no último dia 3 ao SPTV.

Ator morreu nesta quinta-feira na região de Canindé de São Francisco (SE).

DOMINGOS MONTAGNER Ator de ‘Velho Chico’ morreu aos 54 anos

O ator Domingos Montagner declarou seu amor à cidade de São Paulo, onde nasceu, na entrevista que deu ao SPTV no último dia 3, um sábado. “Eu, como paulistano, sou fã militante de São Paulo”, afirmou Montagner, que morreu nesta quinta-feira (15), depois de nadar perto da Usina de Xingó, na Região de Canindé de São Francisco (SE), após um dia de gravações da novela ‘Velho Chico‘, na qual interpreta o personagem Santo.

Domingos, de 54 anos, deixa a mulher, Luciana Lima, e três filhos. Ele morava com a família em um condomínio de casas em Embu das Artes, na Grande São Paulo, uma cidade que abriga artistas de todas as áreas a 23 km da capital paulista. A família passou a tarde recolhida à espera de notícias após o desaparecimento do ator em um mergulho. A vizinhança lamentou a morte. “Uma ótima família, muitos simpáticos, pessoas normais, como a gente”, disse a vizinha Fabiana Leister. “É muito triste isso.

Simpatia

Montagner esbanjou simpatia e humildade na entrevista que deu ao SPTV ao lado da atriz Ingrid Guimarães para falar sobre o filme “Um namorado para a minha mulher“, que está em cartaz. No filme da diretora Julia Rezende, ele interpreta um personagem “exótico sedutor”. Várias cenas do longa metragem foram rodadas em locais famosos de São Paulo, como o bairro da Lapa, a Avenida Paulista, e a praça Benedito Calixto, em Pinheiros.

“É um olhar de uma diretora carioca sobre São Paulo”, destacou Montagner na entrevista à repórter Flavia Freire. Na conversa, Montagner revelou que toda a sua formação como artista veio do circo, e se disse muito feliz em poder executar alguns truques circences no filme. “Ele cospe fogo de verdade”, disse Ingrid. “Ele é totalmente original” (veja a entrevista abaixo).

Começo no teatro e no circo

O ator paulistano começou sua carreira artística trabalhando no teatro e em circos. Ele atuou em treze programas de TV, entre séries e novelas, além de nove filmes.

Alguns papéis de destaque foram o Capitão Herculano Araújo de “Cordel Encatado” (2011) e o presidente Paulo Ventura de “O brado retumbante” (2012), seu primeiro protagonista.

Domingos Montagner e Camila Pitanga como

os personagem Santo e Tereza, durante

gravações da novela ‘Velho Chico’

(Foto: Caiuá Franco/TV Globo)

Ele também chamou atenção como o Zyah de “Salve Jorge” (2012) e o João Miguel de “Sete Vidas (2015).

Montagner conta, em seu site oficial, que iniciou sua carreira no teatro, através do curso de interpretação de Myriam Muniz, e no Circo Escola Picadeiro.

Em 1997, formou o Grupo La Mínima, com Fernando Sampaio. A Noite dos Palhaços Mudos, de 2008, lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator. Em 2003, criou o Circo Zanni, do qual foi diretor artístico.

O primeiro papel na TV foi no seriado “Mothern” (2006), do GNT, canal da TV por assinatura. A estreia na Globo foi também em seriados: “Força Tarefa”, “A Cura” e “Divã”. A primeira novela, “Cordel Encantado”, foi em 2011. No ano seguinte, estreou no cinema, com uma participação no longa “Gonzaga – de Pai Pra Filho”, de Breno Silveira.