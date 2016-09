MTST faz ato na Zona Sul de São Paulo nesta quinta-feira

Grupo se manifesta em frente ao Palácio dos Bandeirantes.

Polícia Militar estimava que 500 pessoas participavam do ato.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) faziam, nesta quinta-feira (15), um ato em frente ao Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O clima era pacífico, informou a Polícia Militar.

Eles protestavam pela liberação de mais casas do empreendimento “Copa do Povo”, do programa Casa Paulista: parceria do governo estadual em conjunto com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

Em nota, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo afirmou que a participação da Casa Paulista no empreendimento “Copa do Povo” já tem recursos aprovados. Segundo o órgão, “a iniciativa está em fase de projeto pela entidade e, para liberação, depende da contratação das obras, etapa em que a Caixa Econômica Federal solicita os recursos ao Governo do Estado, o que não ocorreu”.

Ainda por meio da nota, a secretaria informa também que “a Casa Paulista, em parceria com o Minha Casa Minha Vida, já entregou 50.137 unidades habitacionais em todo o Estado e outras 68.121 estão em obras”.

A concentração do ato teve início por volta das 15h, em frente à Estação Morumbi da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), na Marginal Pinheiros. O grupo partiu pela Avenida Chucri Zaidan até que, por volta das 16h45, passou a ocupar ambos os sentidos da Avenida Morumbi, na altura do palácio.

O grupo trazia consigo faixas e cartazes, e gritava palavras de ordem na direção do palácio. Durante o ato, um dos dirigentes do MTST chegou a afirmar que “se não tiver liberação da Casa Paulista, a gente dorme aqui”.

Por volta das 17h50, uma comissão representante do ato foi recebida no Palácio dos Bandeirantes, para uma reunião, afirmaram os organizadores. Segundo eles, cerca de 20 mil pessoas participavam do ato. Já de acordo com a PM, estimativa é de mil manifestantes.

Manifestação do MTST percorre ruas da Zona Sul de SP (Foto: Tatiana Santiago/G1)