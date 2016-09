17 de Setembro, Dia do Cavalo Mangalarga

O Mangalarga é a primeira raça equestre do país a ter o seu dia. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista aprovou projeto de lei de iniciativa do vereador José Cláudio Ferreira instituindo o “Dia Municipal da Raça Mangalarga”, comemorado anualmente no dia 17 de Setembro.

“São João da Boa Vista sedia exposições de Mangalarga desde 1943. Por isso, a cidade é considerada um dos berços da raça, congregando ao longo desses anos importantes criatórios, que muito contribuíram para o melhoramento genético do cavalo Mangalarga no país”, destaca o criador Luis Augusto Opice.

O projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Vanderlei Borges de Carvalho e se transformou na Lei Municipal de n. 4.027. O diploma será entregue a Mário Alves Barbosa, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga, no sábado, dia 17 de Setembro, durante a solenidade de Abertura Oficial da XXXVIII Exposição Nacional da Raça Mangalarga, no Parque de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, em São João da Boa Vista.

“A homenagem é merecida pois a raça Mangalarga representa o Cavalo de Sela Brasileiro, uma raça genuinamente nacional, que se confunde com a história do Brasil”, ressalta o presidente Mário Barbosa.

Plínio Varoni

TEXTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Site: www.textoassessoria.com.br