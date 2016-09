Mercado Livre Experience reúne neste sábado grandes nomes do varejo, e-commerce e tecnologia

Entre os palestrantes estão o diretor-presidente do Magazine Luiza e executivos do Google e do Facebook

São Paulo, 15 de setembro de 2016 – Neste sábado, 17 de setembro, o Mercado Livre Experience, evento inédito organizado pelo Mercado Livre, maior empresa de tecnologia para e-commerce da América Latina, contará com grandes nomes do e-commerce e de Tecnologia liderando as mais de 40 palestras e painéis que serão realizadas ao longo do evento.

A abertura do será feita pelo Fundador e CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin. Também palestram ao longo do dia Stelleo Tolda, COO do Mercado Livre e Helisson Lemos, presidente do Mercado Livre no Brasil. Logo após a abertura, o diretor presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano fala aos participantes sobre transformação digital. O executivo comenta sobre o processo de transição da rede varejista tradicional para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano.

No período da manhã está confirmada ainda a palestra de Alberto Menoni, gerente de parcerias estratégicas do Google X (FKA Google x) na América Latina. Ele fala sobre o projeto Google X, o laboratório de pesquisas que criou o Google Glass e o Driveless Car e revelará projetos para um futuro próximo.

O painel “Comportamento do Consumidor no ambiente digital” com as participações de representantes da ComScore, empresa de tecnologia que mede o acesso das pessoas no universo digital; da Bain&Company, consultoria estratégica; e da E-bit, referência de informação sobre comércio eletrônico no Brasil, encerra as atividades da manhã.

No período da tarde, os destaques do Mercado Livre Experience são as palestras de Stephanie Johnson, gerente de pequenas e médias empresas do Facebook no Brasil, sobre o mundo mobile; e de Antonio Tabet, fundador do site Kibe Lobo e um dos criadores do Porta dos Fundos.

Voltado para empreendedores e lojistas online, profissionais de tecnologia e de diversos setores do comércio eletrônico, o evento reunirá mais de 3 mil pessoas em São Paulo, no Espaço Pro Magno, das 08h às 18h. O Mercado Livre Experience reunirá o conteúdo de dois eventos anuais já tradicionalmente realizados pelo Mercado Livre: a Universidade Mercado Livre e a Developer Conference. Os painéis e debates abordarão temas que impactam diretamente o setor de e-commerce; informações e dicas sobre como vender no Mercado Livre e conteúdo técnico voltado principalmente para Desenvolvedores de tecnologia para o varejo online.

As inscrições estão disponíveis no site: www.mercadolivre.com/experience.

Agenda:

Mercado Livre Experience

17 de setembro de 2016 – das 8h às 18h

Espaço Pro Magno Centro de Eventos

Rua Samaritá, 230 – Casa Verde – São Paulo – SP

Mais informações: www.mercadolivre.com/experience

Sobre o Mercado Livre

Fundado em 1999, o Mercado Livre é uma companhia de tecnologia líder em comércio eletrônico na América Latina e presente em 19 países. Por meio de suas áreas de negócios MercadoLivre.com, Mercado Pago, Mercado Livre Classificados, Mercado Livre Publicidade, Mercado Shops, Mercado Envios + Axado e KPL, oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da Internet. MercadoLivre.com atende a mais de 158 milhões de usuários registrados e criou um mercado com ampla variedade de bens e serviços de uma forma fácil, segura e eficiente. Em abril de 2015, o Mercado Livre Brasil adquiriu a empresa KPL Soluções, provedora de ferramentas de gestão para o e-commerce. Com a KPL, o Mercado Livre passa a oferecer sistemas de ERP e back-office para empresas de e-commerce – mais um serviço de seu ecossistema de soluções.

O site é um dos 50 sites com mais Page Views do mundo, oitavo site de e-commerce mais acessado do planeta, décimo site mais acessado no Brasil e é a plataforma de varejo líder em visitantes únicos em cada país onde opera na América Latina, de acordo com métricas fornecidas pela comScore Networks. Uma das empresas vencedoras do prêmio Top of Mind DataFolha Internet 2012, categoria e-commerce e Marca Mais Buscada no Brasil em 2012 e a marca mais buscada na categoria de compras em 2013, segundo o Google Zeitgeist, ranking divulgado pela companhia sobre as palavras mais buscadas a cada ano em seu site. Está listada na Nasdaq (MELI), tendo iniciado a oferta pública em 2007.

