Marun defende habitação para municípios abaixo de 50 mil habitantes

Em audiência da Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, o Deputado Federal Carlos Marun (PMDB/MS) apresentou um requerimento para retomar a discussão da proposta do Programa Minha Casa Minha Vida para que uma linha exclusiva atenda municípios abaixo de 50 mil habitantes, que, na atualidade representam aproximadamente 90% dos municípios deste País.

O requerimento também teve como objetivo maior estabelecer um marco legal que regulamente de forma cabal e com afinidade entre os Poderes Executivos, Judiciários, Legislativo e Sociedade Civil, representadas por Agentes Financeiros e dos construtores de habitação de interesse social que atuam na modalidade Oferta Pública.

Em Mato Grosso do Sul, 16 municípios abaixo de 50 mil habitantes foram selecionados para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, são eles: Alcinópolis, Bataguassu, Bonito, Chapadão do Sul, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jatei, Laguna Carapa, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Paraiso das Águas, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Terenos.

