Exposição no Sesc Vila Mariana revela bacia hidrográfica oculta sob o concreto paulistano

“Rios Des.Cobertos – O Resgate das Águas da Cidade” fica em cartaz no Sesc Vila Mariana até 18 de dezembro, com visitação gratuita



Às 20h do dia 29 de setembro, o Sesc Vila Mariana inaugura a exposição Rios Des.Cobertos – O Resgate das Águas da Cidade, que por meio de uma maquete interativa, apresentará a extensão e a dimensão da hidrografia da cidade de São Paulo, atualmente encoberta por ruas e avenidas. A exposição ficará aberta à visitação no Espaço de Tecnologias e Artes (3º andar, Torre A), até o dia 18 de dezembro, de terça a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. A exposição Rios Des.Cobertos, realização do Sesc São Paulo, é uma parceria entre o Estúdio Laborg e a Iniciativa Rios e Ruas.

A maquete conta com uma projeção mapeada interativa e é estruturada em camadas informativas (entre elas, os rios e corpos d´água da cidade, as sub e micro-bacias, parques e praças com corpos d´água e a mancha urbana de São Paulo), e oferece a experiência sensorial como ferramenta lúdica para instigar os visitantes, dando autonomia na aquisição de conhecimento e liberdade de escolha do que se quer descobrir. O público poderá navegar pela instalação de modos diferentes: descobrindo os caminhos das águas na cidade de São Paulo, cotejando os rios que permanecem a céu aberto com todos aqueles que correm subterraneamente, identificando as consequências desse ocultamento dos cursos d´água, conhecendo a história das retificações dos rios e vendo as ações já em curso para o redescobrimento desses rios. Além de tudo isso, poderá se aprofundar no conhecimento da Bacia do Sapateiro, localizada na região do entorno do Sesc Vila Mariana, estendendo-se da região do metrô Ana Rosa até o Parque Ibirapuera.

Paralelamente, a exposição contará com totens que transmitem de forma didática informações sobre o passado, presente e futuro dos rios, cursos e corpos d´água de São Paulo e mais especificamente sobre a Bacia do Sapateiro. O público participa de maneira direta em cada percurso desenhado, transformando sua percepção, através da exploração das possibilidades apresentadas. Um dos objetivos da instalação é mostrar que os rios de São Paulo estão vivos, basta estar atento, se aproximar, olhar e refletir.

Programação Integrada

O público poderá também participar de expedições pelo entorno do Sesc Vila Mariana, conduzidas pela Iniciativa Rios e Ruas, com o objetivo de percorrer os locais onde é possível observar, ouvir e perceber a passagem do Rio do Sapateiro e seus afluentes, chegando até o Parque Ibirapuera. Essas expedições acontecerão nos dias 5/11 e 3/12, sendo necessário realizar inscrição prévia na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana. O projeto expositivo contará ainda com uma programação integrada, com a mediação da equipe educativa, com atividades que incitarão ao debate sobre os temas da sustentabilidade e do uso responsável dos recursos hídricos, além de oferecer a possibilidade de agendamentos para visitação de grupos, através do email agendamento@vilamariana. sescsp.org.br

O Estúdio Laborg tem como principal campo de atuação o audiovisual como instrumento principal para transmitir informações, sensações e sentimentos. Com foco em artemídia, suas ações estão conectadas a manifestações artísticas relacionadas às novas mídias, tecnologias, comunicações de massa, modalidades eletrônicas e envolvem práticas que vão da apresentação conceitual e performances a instalações. O caráter didático da exposição foi reforçado com o convite feito à Iniciativa Rios e Ruas, cuja experiência prática em ações educativas resultou em uma consultoria para a pesquisa e desenvolvimento dos conteúdos, informações e dados da maquete e na criação da programação integrada à exposição.

Saiba mais sobre a exposição no Portal Sesc SP: bit.ly/RiosDesCobertos

Fotos de divulgação: www.dropbox.com/sh/ o3qrq1hazyzjmja/AAAzT0_ CSO9pGq9ic3eKww1Ba?dl=0

Serviço:

Rios Des.Cobertos – O Resgate das Águas da Cidade

Exposição

Realização: Sesc São Paulo

Criação e concepção: Estúdio Laborg

Consultoria e ações educativas: Iniciativa Rios e Ruas

Abertura

Dia 29 de setembro, quinta-feira, às 20h

Local: Espaço de Tecnologias e Artes – 3º andar, Torre A (capacidade: 40 pessoas)

Livre

Grátis

Visitação

De 30 de setembro a 18 de dezembro

Terça a sexta, das 10h às 20h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Local: Espaço de Tecnologias e Artes – 3º andar, Torre A (capacidade: 40 pessoas)

Livre

Grátis

Agendamento de grupos através do email:

agendamento@vilamariana. sescsp.org.br

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábados, das 9h às 21h; e domingos e feriados, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta -feira , das 9h às 21h30; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Katiusca Medeiros

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br