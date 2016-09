Sesc Vila Mariana convida o público a saborear um “Chá em Companhia”

Alguns princípios do Guia Alimentar Para a População Brasileira (Ministério da Saúde) também serão abordados nos dias da atividade



No dia 29 de setembro, quinta-feira, a partir das 16 horas, o espaço Foyer do Sesc Vila Mariana será ambiente de uma tarde agradável, na vivência “Que Tal Tomar Um Chá em Companhia?”. A atividade é gratuita e indicada para maiores de 12 anos. Para participar, basta retirar o ingresso no próprio local e dia da atividade.

“Que Tal Tomar Um Chá em Companhia?” é uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas e desfrutar de um momento descontraído para aprender hábitos saudáveis para uma boa alimentação. A atividade visa à participação e o envolvimento de todas as pessoas no ato de elaborar e saborear as preparações feitas pelo público presente num ambiente aconchegante, criado para reforçar o ato de compartilhamento e companhia no consumo de um chá de ervas aromático com biscoitos leves e frutas frescas.

Prestar atenção nos alimentos que consome, saboreando cada alimento num ambiente adequado e em companhia, são princípios também destacados pelo Guia Alimentar Para a População Brasileira – Ministério da Saúde, que aborda aspectos para ter uma alimentação saudável e balanceada, orientando as pessoas a se alimentarem com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e em companhia.

Serviço:

Alimentação

“Que Tal Tomar Um Chá em Companhia?”

Dia 29 de setembro, quinta-feira, às 16 horas

Local: Foyer

Duração: 120 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis | Vagas Limitadas

Retirada de ingressos no próprio local, nos dias das atividades.

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

