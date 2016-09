SANTA CATARINA BUSCA PARCERIAS PARA VIABILIZAR TERMINAL DE GNL NO ESTADO

Por Daniel Fraiha (daniel@petronoticias.com.br) – O estado de Santa Catarina hoje tem grandes polos industriais e de agronegócio sem atendimento eficiente da rede de gás natural, como na região de Chapecó, e a SCGás vem há algum tempo buscando maneiras de ampliar sua capilaridade, mas a limitação do volume fornecido pelo Gasbol, em cerca de 2 milhões de metros cúbicos por dia, não permite muitos avanços. Preocupado com este cenário, o presidente da SCGás, Cósme Polêse, é um dos que capitaneiam a defesa do uso do Gás Natural Liquefeito como forma de expandir a distribuição e o atendimento do estado, ressaltando a importância e atratividade de um terminal de GNL na região. Polêse conta que o projeto é antigo, foi desenhado pela Petrobrás, mas a diretoria da época, liderada por José Sergio Gabrielli – com ligações políticas na Bahia –, acabou levando o empreendimento para o estado nordestino, mas os mesmos fatores de atração para o investimento em Santa Catarina continuam de pé. “Da mesma maneira que hoje ele tem viabilidade econômica na Bahia, também terá aqui. Muito mais talvez”, afirma, reconhecendo que no cenário atual dificilmente o projeto poderá contar com a Petrobrás na liderança, necessitando de outros investidores. “Mas ela pode ser parceira, já que é a operadora do Gasbol, que precisa estar conectado ao terminal”, diz. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.