Leitura, Arte e Brincadeiras inspiram programação para crianças, no Sesc Vila Mariana

Contação de histórias, brincadeiras e criação com arte serão destaques nas atividades



No final de semana, 24 e 25 de setembro (sábado e domingo), as crianças têm diversão garantida no Sesc Vila Mariana com as vivências “Arte Ação” (24 e 25, às 13 horas), “Desabrochar dos Sentidos” (dia 25, às 10h30) e, o Clubinho de Leitura (dia 24, às 15 horas) com a Cia. Alcina da Palavra. Todas as atividades são livres e gratuitas.

Nos dias 24 e 25 de setembro, a vivência “Arte Ação” oferece a oportunidade das crianças desenvolverem processos criativos em diversas linguagens artísticas, com o objetivo de estimular a experimentação, produção e criação em arte, construção de fantoches de vara, de brinquedos, pinturas com guache, etc. A vivência acontecerá no 4º Andar da Torre A da Unidade, às 13 horas. A retirada de ingressos acontecerá no próprio local.

Já no dia 25, domingo, às 10h30 (5º Andar da Torre B), a atividade “Desabrochar dos Sentidos” procura acolher o despertar e o experimentar através de estímulos a percepção dos sentidos, a exploração do espaço, do outro, do corpo e dos objetos, com o objetivo de descobrir a potencialidade das crianças e responsáveis.

O Clubinho de Leitura, que acontecerá no dia 24 (sábado), às 15 horas, tem a proposta de estimular o exercício da escuta da leitura em voz alta, possibilitando a troca de ideias e de informações entre diferentes gerações. Neste encontro, os arte-educadores da Cia. Alcina da Palavra apresentam um diversificado acervo de livros e convidam os participantes a conversarem sobre os seus gostos literários e dialogar sobre os perfis de cada livro e cada leitor.

A Cia. Alcina da Palavra nasceu do encontro de artistas, atores e contadores de histórias com o objetivo de produzir e realizar pesquisas para promover contações de histórias, oficinas, mediação de leitura e literatura interativa. A pesquisa do grupo tem como base a valorização da cultura popular por meio de histórias de tradição oral e da literatura infantil.

Para fotos de divulgação, acesse: https://www.dropbox.com/sh/ tqs6bqntw4yvjvr/ AACxYpvZ675pjND6LTeyRqwPa?dl=0

Serviço:

Vivência

“Arte Ação”

Dias 24 e 25 de setembro, sábado e domingo, às 13 horas

Local: 4º Andar – Torre A

Duração: 120 minutos

Livre

Grátis | Retirada de ingressos no próprio local

“Desabrochar dos Sentidos”

Dia 25 de setembro, domingo, às 10h30

Local: 5º Andar – Torre B

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

Literatura

“Clubinho de Leitura”

Com a Cia. Alcina da Palavra

Dia 24 de setembro, sábado, às 15 horas

Local: Sala de Leitura (5º Andar – Torre A)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

