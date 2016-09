DJ CIA e Bocato se encontram no palco do Sesc Vila Mariana

O integrante do grupo RZO e o consagrado trombonista participam do projeto DJazz



Na quinta-feira, 29 de setembro, o Teatro do Sesc Vila Mariana recebe mais um encontro do projeto DJazz, que reúne DJs e músicos da cena jazzística brasileira para shows especialmente concebidos para a ocasião. Desta vez, os convidados são o DJ CIA, do RZO, e o trombonista Bocato, um dos nomes mais importantes do cenário instrumental nacional. O show acontece a partir das 21h e os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 20/9 (às 16h30) no Portal Sesc SP ou, nas bilheterias do Sesc SP, a partir de 21/9 (às 17h30).

O projeto DJazz oferece aos músicos participantes a oportunidade de elaborarem suas próprias intersecções entre o hip hop e o jazz, enfocando a improvisação musical como ligação. DJs e grupos de jazz se unem, buscando uma sonoridade dialógica que reverbera esses estilos musicais libertários.

Neste próximo encontro, o DJ CIA se une ao trombonista Bocato, acompanhados de um trio, para uma apresentação inédita em que exploram os encontros entre o hip hop e o jazz. No show, o turntablism e a música instrumental construída a partir do livre diálogo entre os músicos revelam uma importante conexão entre dois gêneros, a improvisação.

DJ CIA é um dos nomes mais importantes da cena hip hop brasileira. Um DJ premiado, agora atua como jurado em batalhas, é produtor musical e parceiro de nomes como Racionais MCs, Elza Soares, Seu Jorge, Caetano Veloso e Ana Carolina. Já abriu shows, ou assumiu as pick-ups, para Wiz Khalifa, Soop Dogg, Busta Rhymes, Chris Brown, 50 Cent, Ja-Rule, Black Eyed Peas, A-Kon, B-Real e Eve. Produziu o mais recente álbum dos Racionais MCs (Cores e Valores) e atualmente dedica-se à produção do novo disco de sua banda, RZO e também do novo disco de Mano Brown.

Bocato apareceu no cenário musical brasileiro tocando com Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção no Festival Universitário da Cultura. Aos 17 anos integrou a banda de Elis Regina, no show Saudades do Brasil. A partir daí, sua carreira como instrumentista ganhou impulso, e Bocato tocou com, entre outros, Roberto Carlos, Rita Lee e Ney Matogrosso. Atualmente, dedica-se à gravação de um álbum-tributo a Wayne Shorter.

Para mais informações e compra de ingressos online, acesse o Portal Sesc SP: bit.ly/DJCIA_BOCATO_VM

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 5wowek6uvz539o7/ AAANmldRIgZHJWnKYpRKcidda?dl=0

Serviço:

DJazz | Setembro de 2016

DJ CIA e Bocato

Dia 29 de setembro, quinta-feira, às 21h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 20/09, às 16h e nas bilheterias a partir de 21/09, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 25,00 (inteira) l R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

