Sandra de Sá apresenta-se no Sesc Vila Mariana

De 23 a 25 de setembro, sexta e sábado às 21h e domingo, às 18h, o Sesc Vila Mariana recebe em seu Teatro um ícone do soul brasileiro. A cantora e compositora Sandra de Sá sobe ao palco para três apresentações de seu novo show, Lado B, um presente para seus fãs. Os ingressos podem ser adquiridos a partir das 16h do dia 13/9, no Portal Sesc SP ou, nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h30 de 14/9.

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, Sandra de Sá tem em seu repertório canções que se tornaram verdadeiros clássicos da nossa música, que não apenas fazem parte da sua identidade como também contam um pouco da realidade vivida, sempre com uma visão alegre e otimista. Em comemoração a seus 36 anos de carreira, a Rainha do Soul Brasileiro preparou um presente para seus fãs. Neste projeto, intitulado Lado B, a artista selecionou grandes sucessos de sua discografia, como Olhos Coloridos, Sozinha e Bye Bye, Tristeza.

Serviço:

Sandra de Sá

Lado B

De 23 e 25 de setembro, sexta e sábado, às 21h; domingo, às 18h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 13/09, às 16h e nas bilheterias a partir de 14/09, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 30,00 (inteira) l R$ 15,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 9,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

