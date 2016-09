Duo Santoro toca repertório brasileiro para violoncelo Sesc Vila Mariana

Paulo e Ricardo Santoro apresentam o recital “Música Brasileira para Dois Violoncelos”



No sábado, dia 24 de setembro, o Sesc Vila Mariana recebe o Duo Santoro, que apresentará o recital Música Brasileira para Dois Violoncelos. O duo apresentará obras escritas para essa formação, algumas dedicadas especialmente ao Duo. O recital está integrado à programação da Série Concertos, que traz apresentações de música camerística em todos os sábados à Unidade, e que no atual recorte bimestral, durante os meses de setembro e outubro, descortina o repertório concebido para cordas friccionadas, abordando desde composições do século XI até a contemporaneidade. A apresentação acontece a partir das 18h30, no Auditório da Unidade, gratuitamente. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Bilheteria.

A proposta da Série Concertos é a difusão da música erudita, buscando aproximar o público em um processo de ampliação de repertório e formação musical. Além de ampliar o diálogo entre formas, estilos, gêneros e estéticas diversas sem criar relações hierárquicas entre as produções de cada período, valorizando assim a diversidade presente no universo cultural da música de concerto. A cada semana, sempre aos sábados, a Série Concertos proporciona um mergulho em um aspecto desse universo, seja ele um repertório específico, uma formação instrumental ou um período histórico.

Durante os meses de setembro e outubro a série é dedicada aos repertórios para cordas friccionadas, desde a viela de roda, do século XI, passando pela família das violas da gamba, até o naipe dos instrumentos de arco modernos: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Os concertos contemplam diversas formações, como duos, trios e quartetos de cordas, além do recital solo. Também exploram diferentes repertórios para esses instrumentos, em um amplo leque de estilos.

Para o último concerto de setembro, um dos únicos duos de violoncelos em atividade permanente no Brasil, o Duo Santoro. Formado pelos irmãos gêmeos Paulo e Ricardo Santoro, o Duo estreou em 1990 e já se apresentou nas principais salas de concerto de todo o país. Uma das principais metas do conjunto é a divulgação da música brasileira e, para isso, contam com a colaboração de vários compositores, que dedicaram algumas de suas principais obras ao Duo. Neste concerto, intitulado Música Brasileira para Dois Violoncelos, apresentarão obras de Ricardo Medeiros, Ronaldo Miranda e Oswaldo Carvalho, entre outros.

Paulo e Ricardo Santoro iniciaram os estudos musicais com seu pai, o contrabaixista Sandrino Santoro. Em 1989, graduaram-se pela Escola de Música da UFRJ com nota máxima e dignidade acadêmica Magna Cum Laude; hoje são Mestres pela UFRJ e UNIRIO. Pertencem aos quadros da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Orquestra Sinfônica da UFRJ, onde já se apresentaram várias vezes como solistas, além de participarem de outras formações camerísticas distintas, tais como Trios, Quartetos e outros Duos.

Em outubro, mais quatro concertos completam a programação do recorte Cordas Friccionadas: o quinteto Tempus Transit (dia 1º), o violista Eduardo Klein (dia 8), Ensemble SP (dia 15) e o duo Rafael Cesário e Yuri Pingo (dia 22), com a segunda parte do programa especial dedicado à integral das Sonatas para Violoncelo e Piano, de Beethoven. No dia 29, último sábado do mês, acontece o terceiro encontro da série bimestral O Compositor é Vivo!, em que um compositor de música de concerto é convidado a discorrer a respeito de seu processo de criação. Para ilustrar sua fala, composições de sua autoria são executadas por um conjunto camerístico ou um solista. Nesta edição, o convidado é Leonardo Martinelli, que terá três de suas peças executadas pelo Trio Puelli.

Serviço:

Série Concertos | Cordas Friccionadas

Setembro e outubro de 2016 | sábados, 18h30

Duo Santoro

Música Brasileira para Dois Violoncelos

Dia 24 de setembro, sábado, às 18h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis

Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência, na Bilheteria da Unidade

Limitado a dois por pessoa

Com:

Paulo Santoro | violoncelo

Ricardo Santoro | violoncelo

Repertório:

Ricardo Medeiros

Três Temas do Folclore

– Murucututu (Acalanto)

– Meu Balaio (Baralho)

– Boi Misterioso (Reisado)

Sergio Roberto de Oliveira

Bis*

Ricardo Tacuchian

Mosaicos II*

Dimitri Cervo

Pedro E Marcela*

João Guilherme Ripper

Cantiga e Desafio*

Ronaldo Miranda

Diálogos*

– Preâmbulo

– Desafio

Oswaldo Carvalho

Paisagens Cariocas*

– Estação Candelária

– Estação Arcos da Lapa

– Estação Feira de São Cristóvão

H. Villa-Lobos

O Trenzinho do Caipira

*Músicas dedicadas ao Duo Santoro

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

