Decortiles é destaque na Cozinha da Casa Cor Mato Grosso do Sul

A Decortiles– marca referência em revestimentos que expressam a brasilidade da arte, design, moda e arquitetura – participa da Casa Cor Mato Grosso do Sul, que acontece até 09 de outubro no icônico casarão projetado pelo arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado na avenida mais conhecida e movimentada da capital Campo Grande, a Afonso Pena.

Na 4ª edição do evento, que tem como tema “A Casa em festa”, em comemoração aos 30 anos da Casa Cor, os produtos da marca foram selecionados para compor a Cozinha dos profissionais Jamil Paroschi Jr. e Vitor Paroschi. O grande diferencial do ambiente é o uso de elementos arquitetônicos diferenciados e tecnológicos, evidenciando a estrutura original do casarão que foi mantida. Para isto, os arquitetos apostaram nos revestimentos cerâmicos da Decortiles, que apresentam design contemporâneo, texturas, cores e formas que garantem charme e personalidade aos ambientes.

Na área da mesa de jantar, o grande destaque é o porcelanato Carbone Deluxe Nude 10 x 11,5 cm. Aplicado na parede, o revestimento apresenta efeito tridimensional que parece ganhar movimento conforme o foco de iluminação e sombras. Com referência à arte abstrata, o Patch Flow Greige 20 x 20 cm reveste outro ponto do ambiente, em uma mistura de técnicas que remetem aos antigos efeitos de superfície da cerâmica artesanal com linhas modernas e geométricas.

Todo o piso do espaço recebe o City Zen Vanilla NA 60 x 90 cm, revestimento com aparência industrial do concreto – tendência atual na decoração e arquitetura -, que explora multiplas nuances neutras em uma identidade minimalista e tranquila. “Gosto muito da marca e os produtos proporcionam muita versatilidade para diferentes projetos. O portfólio oferece desde linhas mais contemporâneas até as mais clássicas”, comenta Paroschi.

Serviço

Casa Cor Mato Grosso do Sul

Período: de 26 de agosto a 09 de outubro de 2016

Local: Av. Afonso Pena, 4025 – Campo Grande – MS

Horários: Terça à domingo das 16h às 22h

Ingresso: os preços variam de R$ 20 à R$ 40

Sobre a DECORTILES

A Decortiles propõe uma nova maneira de olhar para a cerâmica. Criada na Eliane Revestimentos Cerâmicos, uma pioneira e referência no mercado, a marca é reflexo de toda brasilidade e orgulho de um produto único feito no Brasil.

Unindo a necessidade de morar bem com o desejo de autoexpressão, a Decortiles cria produtos que respiram arte, moda e arquitetura. A paixão pelo design faz a marca ir muito além da decoração buscando observar os movimentos e as transformações do mundo.

O resultado dessa busca constante são revestimentos exclusivos que combinam tecnologia com o resgate e a beleza do feito à mão, uma união que possibilita experiências além do universo material.

