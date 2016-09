Cartão vermelho para Cunha. Vencemos!

Caroline dEssen – Avaaz Cancelar inscrição

Queridos amigos da Avaaz no Brasil,

Nós conseguimos!!! Noite passada, após meses de uma campanha incansável, a esmagadora maioria da Câmara votou por cassar Eduardo Cunha. E nossa querida comunidade desempenhou um papel essencial para isso acontecer:

“Eu queria mandar um abraço grande para todo mundo que assinou a petição da Avaaz, que foi uma petição decisiva pra esse resultado que a gente alcançou aqui na Casa também.” – Líder da Rede na Câmara

Há apenas alguns meses, Cunha parecia mais forte do que nunca. Muita gente nos dizia que ele era muito poderoso e que nossa campanha estava fadada ao fracasso. Mas juntos, lutando insistentemente a cada capítulo dessa novela, de forma determinada e estratégica, nós derrotamos o pessimismo.

Em resumo, isso foi o que fizemos:

ABRIL – Depois de apenas 4 dias, 1.3 milhão de nós havíamos nos juntado à campanha pela cassação de Cunha. Estávamos prontos para levar essas vozes a Brasília e conseguir colocar Cunha no centro das atenções.

A equipe da Avaaz entrega nossa mensagem para membros do Conselho de Ética da Câmara. Um deputado a favor de Cunha tenta boicotar o evento, mas seu comportamento agressivo tem o efeito contrário: nossa campanha vai parar em diversos veículos da imprensa brasileira, entre eles o Jornal Nacional Folha de S. Paulo , e muitos outros.

– Dezenas de milhares de membros da Avaaz fazem um mutirão para enviar mensagens a deputados-chave e membros do PMDB, partido de Cunha, antes da votação crucial no Conselho de Ética. Junto às mensagens, a Avaaz realiza um protesto bem-humorado em Brasília para atrair a atenção pública e um “telefonaço” para deputados que foram essenciais para salvarmos a democracia e não pouparmos Cunha.

Em paralelo, a Avaaz lança a “PROCURADOS”, uma campanha com cartazes estampando os rostos dos 11 membros do Conselho de Ética que ainda estavam protegendo Cunha. A ação é bem-sucedida nas redes sociais, o que coloca ainda mais pressão sobre a Câmara.

– Um dos alvos dessa campanha, Wladimir Costa, muda de opinião e vota a favor da cassação. A atenção se volta a Tia Eron, que finalmente anuncia seu voto contra Cunha.

JULHO – Enfrentando rejeição crescente, tanto da opinião pública quanto de seus colegas, Cunha renuncia.

– Dias antes da votação em plenário na Câmara, paira o medo de que não haverá presença suficiente. Milhares de membros da Avaaz enchem de mensagens os perfis de Facebook de políticos influentes, pressionando para que eles convençam seus partidos a comparecer e votar pela cassação.

Respondendo a um desses comentários feitos por membros da Avaaz, Celso Russomano postou o seguinte:

“Maria tive acesso a todas as provas do processo da Conselho de Ética, pois, na condição de líder, fui eu quem indiquei o primeiro relator, o deputado Fausto Pinato. Com este acesso a todos os documentos, ficou provada a quebra do decoro parlamentar. Por isso tenho convicção do meu voto a favor da perda do mandato. Abraços.”

Depois de um debate longo e árduo, a Câmara dos Deputados votou pela cassação dos direitos políticos de Eduardo Cunha, pelo período de oito anos. O placar foi 450 a 10. Ele também fica sujeito à prisão por algumas das acusações que sofre, já que ele perdeu suas prerrogativas de congressista. IMENSA VITÓRIA!!!

Sim, a luta contra a corrupção está bem longe de terminar. Mas essa é uma vitória histórica para todos nós. Vamos celebrá-la juntos!

Nossa democracia está passando por tempos turbulentos. Mas essa conquista é um sinal de que a era de políticos corruptos e da impunidade está chegando ao fim. Agora sabemos que se continuarmos lutando, juntos, podemos alcançar o inimaginável e construir um Brasil limpo e democrático.

Com alegria e esperança,

A equipe da Avaaz

