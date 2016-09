BT INVESTE NA INFRAESTRUTURA LATINO-AMERICANA PARA COMUNICAÇÃO UNIFICADA VIA NUVEM

Novo nó para comunicação unificada como serviço (UCaaS – Unified Communications-as-a-Service), localizado no Brasil, entregará os serviços de colaboração BT One Cloud Microsoft a clientes de toda a América Latina

A BT anuncia a implementação de um nó para serviços de comunicação unificada em São Paulo, que irá beneficiar aos clientes latino-americanos do portfólio de serviços de colaboração BT One Cloud Microsoft, incluindo o acesso ao Skype for Business a partir dos data centers da BT.

Com o acesso por meio do novo nó de São Paulo, os clientes da América Latina contarão com um melhor desempenho de seus serviços de colaboração. Terão, ainda, novas opções no que toca ao desenho desses serviços, em condições mais competitivas, além de dispor de suporte técnico prestado por especialistas baseados na região, permitindo que aprimorem sua experiência como usuários.

Os serviços One Cloud Microsoft prestados a partir desse nó possibilitam a colaboração entre as pessoas, facilitando o trabalho em conjunto. Compreendem o Skype for Business entregue a partir de data centers da BT, e também serviços SharePoint e Exchange. Todos eles chegam ao usuário via nuvem e são comercializados no modelo de pagamento mensal por utilização, proporcionando ao cliente comunicação unificada confiável sem grandes investimentos de capital. Os serviços da família BT One Cloud Microsoft visam oferecer aos empregados de grandes organizações liberdade para que conversem e colaborem entre si da maneira que preferirem, não importa o lugar onde estejam, a custos econômicos.

Esse novo nó de serviços integra o programa de investimentos que a BT vem realizando na América Latina para atender à crescente necessidade de serviços de TI em rede de seus clientes na região.

Bas Burger, presidente da BT para as Américas, comenta: “estamos continuamente investindo na América Latina para que nossos clientes aumentem sua produtividade e se tornem mais competitivos. Nossos serviços contribuem para a internacionalização das empresas latino-americanas – as multilatinas –, assim como para o crescimento das corporações globais que investem na região. O novo nó de serviços de comunicação unificada em São Paulo constitui o mais novo marco nesses esforços”.

Os investimentos da BT em infraestrutura e novos serviços na América Latina desde 2012 compreendem:

Infraestrutura de conectividade (BT Connect) 2012 – Novos PoPs do serviço IP Connect no Brasil, em Cuiabá, Fortaleza e Vitória 2013 – Dois GPOPs do serviço Ethernet Connect Global na Colômbia, em Bogotá 2013 – Novo GPOP do serviço Ethernet Connect Global no México, na Cidade do México 2013 – Novos GPOPs do serviço Ethernet Connect Global no Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Hortolândia 2014 – Instalação redundante de Teleporto no Brasil, em Jaguariúna 2014 – Novo GPOP do serviço Ethernet Connect Global na Argentina, em Buenos Aires 2014 – Novo GPOP do serviço Ethernet Connect Global no Chile, em Santiago 2014 – Novo POP do serviço IP Connect Latam no Chile, em Santiago 2014 – Novo GPOP do serviço Global Media Network no Brasil, no Rio de Janeiro 2015 – Lançamento do serviço Satellite Connect no Chile utilizando o teleporto da Argentina 2015 – Novo teleporto na Costa Rica, em San José 2016 – Implementação de CFN (City Fibre Network) na Argentina, em Buenos Aires 2016 – Novo GPOP do serviço IP Connect Global na Costa Rica, em San José 2016 – Novo GPOP do serviço IP Connect Global no Panamá, na Cidade do Panamá



Data centers (BT Compute) 2012 – Lançamento dos serviços Cloud Compute 2014 – Novo data center Tier IV na Colômbia: data center Naos, em Bogotá 2016 – Atualização da infraestrutura do data center de Hortolândia para certificação Tier III



Comunicação Unificada (BT One) 2012 – Lançamento do serviço One Cloud iComms 2013 – Lançamento do portfólio One Collaborate (BT MeetMe, Webex, Video bridge/GVE, Care Support, Video CPEs) 2013 – Lançamento do serviço BT One Cloud Microsoft 2014 – Lançamento do One Mobile 2014 – Integracão do serviço One Voice ao IP Connect Latam 2015 – Lançamento do serviço BT MeetMe Video 2015 – Lançamento do serviço BT MeetMe with Dolby Voice 2016 – Novo nó para o serviço BT One Cloud Microsoft no Brasil



Contact Centers (BT Contact) 2012 – Lançamento do serviço Cloud Contact



Segurança (BT Assure) 2012 – Lançamento do serviço Assure Secure web 2012 – Lançamento do serviço Assure Managed Firewall 2014 – Lançamento do serviço Assure Threat Monitoring



Soluções integradas 2014 – Latam Network Control Center (NCCH) implementado no Brasil, em Hortolândia 2015 – Modernização do Service Desk em Hortolândia, Brasil, para atender ao crescimento e integração com serviços de segurança.



Sobre a BT

O objetivo da BT é usar o poder da comunicação para fazer um mundo melhor. A BT é uma das líderes mundiais no fornecimento de soluções e serviços de telecomunicações, operando em 180 países. Entre suas principais atividades se destacam serviços de TI em rede, serviços de telecomunicações locais, nacionais e internacionais para seus clientes para uso doméstico, no trabalho e em deslocamento; produtos e serviços de banda larga, televisão e Internet de alto valor agregado e produtos e serviços de convergência fixo/móvel. A partir de primeiro de abril de 2016, o grupo foi reorganizado e as linhas de negócios para seus clientes agora são: Global Services, Business and Public Sector, Consumer, EE, Wholesale and Ventures, e Openreach.

Durante o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2016 o volume de negócios do BT Group foi de £ 19,042 bilhões, com lucro antes de impostos de £ 3,029 bilhões.

A British Telecommunications plc. (BT) é uma subsidiária integral do BT Group e engloba praticamente todos os negócios e ativos do BT Group. O BT Group está listado nas bolsas de valores de Londres e Nova York.

