Nova franquia da Usaflex abre portas em Nova Friburgo

Fortalecendo a presença da Usaflex na Cidade Maravilhosa, a marca inaugura hoje, dia 16, mais uma franquia no Rio de Janeiro. Localizada no Cadima Shopping, na rua Rua Moisés Amélio, a loja é a quarta da empresa na região e comprova que o lifestyle da label está conquistando de vez as cariocas. Sintonizando moda e conforto para mulheres de todas as idades, a coleção de verão 2017 é o grande foco da franquia.

Nessa temporada, a Usaflex apresenta modelagens que conquistam pela diversidade de estilo. Segmentada em três temas, a coleção apresenta propostas com os conceitos Ethnic Identity, Fresh Elegance e Empowered. Modelagens tradicionais dividem espaço com opções mais ousadas, com destaque para os calçados com solado slide, reverenciando a tendência esportiva em voga na moda internacional. Flats, sandálias com diferentes saltos e cabedais, scarpins, sapatilhas e tamancos figuram entre as principais escolhas para a temporada quente.

Sempre antenada nas novidades do segmento fashion, a Usaflex busca se reinventar a cada coleção. Conforme explica o Diretor de Franquias da Usaflex, Marcos Vinícios Finokiet, a análise mais apurada das tendências de moda e comportamento mostra que o público feminino está mudando suas exigências e prioridades em relação aos calçados. “Antes, havia uma associação do quesito conforto com uma mulher mais velha, hoje, a mulher está descobrindo que conforto não tem idade”, pontua Finokiet. O gestor ainda destaca que, até o final do ano, a marca deve contabilizar mais quatro lojas no Estado, além outras 20 franquias em todo o Brasil.

