RAIS 2015 será divulgada nesta sexta-feira (16)

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), com os resultados de 2015, serão divulgados nesta sexta-feira (16), às 16h, no Portal do Ministério do Trabalho.

As dúvidas serão esclarecidas por email ou por telefone, pelo coordenador-geral de Estatística do Ministério do Trabalho (CGET), Mário Magalhães.

RAIS– A Relação Anual de Informações Sociais é um Registro Administrativo criado pelo Decreto nº 76.900/75, com declaração anual e obrigatória a todos os estabelecimentos existentes no território nacional.

Gerenciada pelo Ministério do Trabalho, a RAIS é uma das principais fontes de informação sobre o mercado de trabalho formal brasileiro, sendo utilizada pelo governo na elaboração de políticas públicas de combate às desigualdades de emprego e renda, e também para a tomada de decisões dos mais diversos segmentos da sociedade.

Serviço

Divulgação dos dados da RAIS 2015

Data: 16 de setembro (sexta-feira)

Horário: 16h

Local: Portal do Ministério do Trabalho (http://pdet.mte.gov.br/rais)

Fonte: Ministério do Trabalho