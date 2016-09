The Kids Club promove em São Paulo encontro de negócios para interessados em investir no setor de Educação

A rede de microfranquias internacional de escolas de inglês reunirá em São Paulo pessoas que desejam investir no setor de Educação para crianças e que procuram negócios com diferenciais exclusivos

A rede de microfranquias internacional The Kids Club, que desde 1994 ensina inglês para crianças de 2 a 12 anos no Brasil, com método exclusivo e pioneiro, criado pela franqueadora na Inglaterra, promove no próximo dia 20 de setembro, em São Paulo, às 9h30, um encontro de negócios para quem deseja investir no setor de Educação e estão procurando uma franquia com diferenciais que se sobressaiam diante da grande concorrência existente neste mercado.

A apresentação falará do modelo de negócio da rede, resultados esperados, metodologia, diferenciais de mercado, dicas sobre o melhor momento para abrir a franquia e sobre as novidades do The Kids Club, que a partir de agora, além de formar crianças bilíngues, vai prepará-las para serem cidadãos engajados com os problemas do planeta no futuro.

Presente em 95 cidades e com mais de 100 franquias no Brasil, o The Kids Club espera crescer em 30% o número de unidades no país. O plano de expansão contempla diversas cidades brasileiras e oferece oportunidades de franquias home-based e sede própria, com os mesmos valores de Taxa de Franquia.

Encontro de Negócios The Kids Club – vagas limitadas

Data: 20/09 – terça-feira

Horário: 9h30

Endereço: Rua Lourenço de Almeida, 913 – Vila Nova Conceição – São Paulo/SP

Informações: 0800-55-3565

Fonte: Inédita Comunicação Estratégica