Coronel David vai transformar Campo Grande em excelência no turismo de negócios

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por uma Campo Grande Melhor”, vai investir em turismo para gerar mais empregos no setor de serviços, um dos maiores empregadores do país. A principal proposta nesta área é transformar Campo Grande numa cidade de excelência no turismo de negócios.

Conforme o Plano de Governo, serão criados grandes eventos anuais a serem incluídos na rota nacional e internacional de turismo. Coronel David vai apoiar a realização de atividades esportivas como futebol nacional e competições automobilísticas.

A Capital recebe, em média, 500 mil turistas por ano, segundo levantamento da Fundação Estadual de Turismo. Dos turistas que visitam Mato Grosso do Sul em busca de lazer, 48,6% escolhem Campo Grande, só atrás de Bonito (61,8%).

No entanto, conforme Coronel David, a exploração do turismo está acéfala em Campo Grande, trazendo sérios prejuízos à economia local. Ele vai garantir o funcionamento pleno dos cinco CATs (Centros de Atendimento ao Turista), que estão instalados na Feira Central, aeroporto, rodoviária, Morada dos Baís e Memorial da Cultura Indígena.

Coronel David vai modificar a estrutura utilizada pela Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) para o turismo, capacitando os servidores e estimulando-os para as atividades diárias. Vai fortalecer o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e elaborar e executar políticas públicas integradas com as entidades do trade, federações e sindicatos.

Entre 2011 e 2012, houve redução de 12% no número de turistas em Campo Grande, de 570 mil para 496,5 mil. A taxa de ocupação dos hotéis caiu de 64,8% para 60%. O setor de turismo impulsiona a economia com a geração de empregos em hotéis, restaurantes, agências e outros prestadores de serviços.

