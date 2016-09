Victor e Matheus voltam a se apresentar São José do Rio Preto

A dupla sertaneja Victor e Matheus se apresentará na famosa casa de shows Living Club, em São José do Rio Preto, nesta sexta-feira, 16 de setembro. Já são cinco CD´s e dois DVD´s gravados, com participação de grandes nomes do sertanejo nacional, como Munhoz, Mariano, Michel Teló entre outros.

Victor e Matheus formam uma dupla moderna e versátil, os dois revezam primeira e segunda voz, fazendo uma combinação da voz forte de Victor com o timbre suave de Matheus. Em seu repertório possuem sucessos de Raimundos, Zeca Baleiro, Adriana Calcanhoto e, claro, composições próprias.

Com 12 anos de carreira, a dupla leva muita simpatia e animação aos shows unindo o romantismo, a viola e o violão presentes do sertanejo tradicional, com novas influências e um toque moderno. Os sertanejos Victor e Matheus misturam o romântico e os modões, o batidão e o pop.

Data: 16/09

Cidade: São José do Rio Preto | SP

Local: Casa de Shows – Living Club

Saldanha Marinho, 3769 – São José do Rio Preto – SP

Horário: a partir das 22h

Valor: Até meia noite, com nome da lista, mulher R$20 e homem R$30