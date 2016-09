Plaenge é destaque no ranking do jornal Valor Econômico

A Construtora Plaenge é destaque no ranking Valor 1000, realizado anualmente pelo jornal Valor Econômico em parceria com o Serasa Experian. Esta é a terceira vez consecutiva que a empresa é reconhecida no ranking como a maior e melhor construtora imobiliária do Sul do País.

De acordo com a publicação, a construtora ainda se destaca pelo crescimento de 32% seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 542 milhões para R$ 718,9 milhões. Este resultado reforça a importância das grandes empresas da construção civil para o desenvolvimento do país ao fomentar e consolidar toda uma cadeia produtiva, com empresas que envolvem alta tecnologia e que exigem mão de obra cada vez mais especializada.

O diretor da Plaenge, Édison Holzmann, reforça que o destaque da Plaenge é motivo de muito orgulho, uma vez que seu desempenho reflete diretamente na evolução desse segmento. Hoje, a construtora tem parceiros de várias áreas e muitos deles também já expandiram sua atuação para diversas outras cidades do Brasil.

Além de Campo Grande, a Plaenge está presente em Londrina, Curitiba, Maringá, Cuiabá e Joinville, e atualmente gera cerca de 2.200 postos de trabalhos efetivos e 4.600 indiretos. Em 46 anos de atuação, a construtora já entregou 332 empreendimentos, onde moram mais de 75 mil pessoas. Desde 2009 a empresa está presente também no Chile, onde já entregou 14 empreendimentos imobiliários.

O Diretor destaca que o bom desempenho do agronegócio no Brasil influenciou os resultados positivos obtidos pela Plaenge, que atua fortemente no Centro-Oeste e no Sul do Brasil, onde o segmento agropecuário contribuiu positivamente para a economia.

Grupo Plaenge

Fundado há 46 anos, o Grupo Plaenge atua no segmento da construção civil em edificações imobiliárias e industriais. Faz parte do Grupo a construtora Plaenge, que atua no mercado para o público Premium, e a Vanguard Home, que tem foco no público jovem. Na área industrial, a Plaenge projeta, constrói e monta fábricas e indústrias para grandes empresas como Coca-Cola, SIG Combibloc e Cargill entre dezenas de outras. O grupo tem obras entregues em 19 estados brasileiros. Desde 2009, atua também no Chile, onde já entregou mais de mil unidades residenciais.

Ranking

O anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico, principal veículo de economia do País, está na 16ª edição e retrata o ranking das mil maiores empresas do Brasil por receita líquida. Os critérios utilizados têm a chancela da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Serasa Experian. É o principal estudo do gênero no Brasil.

Fonte: Imprensa Social Karine Dias