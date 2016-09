Saborama lança exclusivo suco do Bob Zoom

Sócia-detentora da marca Grapette lança suco para público infantil, com inúmeros diferenciais em sabor, embalagem e apresentação

Em plena expansão em todo Brasil, os sucos prontos hoje atendem como uma solução rápida para o lanche das crianças. Principalmente porque suprem parte das necessidades diárias de vitaminas e sais minerais, mantendo uma porcentagem de suco de frutas em sua composição.

A Saborama, empresa responsável pela fabricação do tradicional refrigerante Grapette, lança a linha Bob Zoom de sucos para o público infantil, em quatro mix de sabores: Frutas Cítricas, Frutas Vermelhas, Laranja e Acerola, Uva e Maçã, com equilibrado teor de açúcar.

O produto agrega diferenciais desenvolvidos pela Saborama especialmente para este lançamento. A linha de sucos Bob Zoom é enriquecida com Ferro e conta com um rico complexo vitamínico, composto por Vitamina C e Vitaminas B3, B5 e B6. É uma excelente opção para acompanhar as refeições ou a merenda escolar, porque não é gaseificada. Pronta para beber, vem em embalagem acinturada de 250 ml, com prática tampa rosqueável, muito mais segura e higiênica, que permite abertura fácil e fechamento para consumo posterior, caso a criança queira armazenar parte do seu conteúdo.

A bebida da simpática formiguinha

Além de suas exclusividades, os sucos Bob Zoom ainda estão identificados por um personagem já conhecido pelo mundo infantil. A simpática formiguinha azul hoje é um dos principais trends em ascensão no Brasil. Está entre as estrelas preferidas das crianças, com mais de 750 mil visualizações/dia, no Youtube, ou 243 milhões no total e cerca de 500 mil downloads em aplicativos.

Em 2017, a sBusiness, responsável pela criação do personagem Bob Zoom, lançará o desenho animado na TV aberta. Este ano, já iniciou uma turnê por inúmeras cidades do Brasil, com o show Bob Zoom e mantém o Projeto Escola, que circula pelas escolas colocando o personagem em contato direto com as crianças.

Saborama – Expertise para o sucesso

A Saborama Sabores e Concentrados Ltda. atende ao mercado nacional desde 1973, oferecendo as melhores soluções em concentrados para bebidas prontas, sucos, refrescos, energéticos, isotônicos e outros, além de ser sócia-detentora da marca Grapette, tradicionalmente conhecida por ser o primeiro refrigerante de uva lançado no Brasil e que permanece na preferência do público há mais de 40 anos, sempre preservando seu sabor e conquistando as novas gerações. Periodicamente, a empresa desenvolve e lança novos sabores e opções em refrigerantes, sucos e bebidas prontas para consumo. A empresa disponibiliza seus produtos também para franqueados e engarrafadores, cobrindo todo o território nacional. Para seus clientes, o diferencial da Saborama está também nos serviços prestados, onde se destacam o Desenvolvimento de Novos Produtos, Consultoria em Marketing e Criação de Marcas Próprias para terceiros.

Mais informações:

Saborama – http://www.saborama.com.br/produtos/bebidas-prontas/bob-zoom/

Fonte: Net-Point Comunicação