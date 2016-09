Jovem empresária lança nova rede de joias e semijoias, de olho nas microempreendedoras

Carla Atanázio Vetorasso sempre gostou de joias. “Me encanta as combinações de visual que podemos fazer com bons acessórios”, conta. A jovem empresária atuava na área de saúde e resolveu trocar de segmento logo após os primeiros meses de trabalho paralelo com semijoias.

“Comecei a oferecer para as mulheres da minha família, depois para minhas colegas de trabalho e percebi que todas se apaixonavam pelo produto.” Quando houve real crescimento do negócio, Carla começou a ter procura de suas amigas para revenderem seus produtos e enxergou no ramo de franquias uma saída para repicar seu negócio, oferecendo assim, oportunidade a outras mulheres de alcançarem a independência financeira, trabalhando num setor voltado para elas.

A receber o contato de um grande fabricante de semijoias, que queria montar uma franquia, veio a ideia de lançar no mercado a Lenora – Franquia de Joias e SemiJoias – pensada para empreendedoras que não têm um grande capital de investimento.

Como mais uma marca do Grupo Teaser Franchising, a microfranquia custa apenas R$19.900,00, já com estoque inicial. Segundo Carla, com a venda do primeiro estoque, especialmente escolhido para o mês inicial de operação, a Executiva Lenora recupera 75% do investimento. Um dos segredos de sucesso é que a franqueada atua com produtos de altíssima qualidade, com garantia e beleza ímpar.

“Queremos dar a oportunidade a muitas empreendedoras de terem sua independência financeira, trabalhando com um produto que cativa, só de olhar”, afirma Carla.

A marca atua com 03 modelos de negócios. Executiva Lenora, Quiosque e Loja de Shopping. No modelo de franquia home based – o que tem mais procura por nossas parceiras – a Executiva Lenora pode atuar de sua residência, o que ajuda a conciliar com outras tarefas ou profissão. Além do estoque inicial, a Executiva recebe um Kit Inicial de Operações, contendo Maleta, expositores, cartões de visita, folders, catálogos, agendas, canetas e outros, além de um exclusivo Aplicativo de Gestão e Controle, que a franqueada pode baixar diretamente do Google Play Store.

“Não é de hoje que acreditamos em modelos compactos de negócios. O pequeno e médio investidor deve ter oportunidade de crescimento com uma marca estruturada e vários departamentos à sua inteira disposição. E é isso que a Lenora vem para oferecer”, conclui Lucas Atanázio Vetorasso, marido de Carla e diretor da Teaser Franchising, empresa responsável pela formatação e expansão da marca.

Raio X das franquias

Executiva Lenora

Investimento Inicial: R$19.900,00

Taxa de franquia: R$12.900,00

Área para o ponto: Home

Faturamento bruto mensal: R$30.000,00

Royalties: R$440,00

Taxa de publicidade: R$440,00

Lucratividade média sobre o faturamento: 33%

Prazo de retorno do investimento: 06 MESES

Prazo de contrato de franquia: 03 a 05 ANOS

Quiosque Lenora

Investimento Inicial: R$109.000,00

Taxa de franquia: R$30.000,00

Área para o ponto: 9 a 12 m²

Faturamento bruto mensal: R$69.600,00

Royalties: R$880,00

Taxa de publicidade: R$440,00

Lucratividade média sobre o faturamento: 12%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 MESES

Prazo de contrato de franquia: 05 ANOS

Loja Lenora

Investimento Inicial: R$159.000,00

Taxa de franquia: R$40.000,00

Área para o ponto: 45 a 60 m²

Faturamento bruto mensal: R$99.754,00

Royalties: R$880,00

Taxa de publicidade: R$440,00

Lucratividade média sobre o faturamento: 12%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 MESES

Prazo de contrato de franquia: 05 ANOS

Fonte: Lucky Assessoria de Comunicação